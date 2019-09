Sunset Overdrive ora è di proprietà di Sony, nuovo capitolo su PS5?

Sunset Overdrive è ora di proprietà di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, dopo l'acquisizione di Insomniac Games. C'è un futuro per la serie?

Come sappiamo, Insomniac Games è stato acquistato da Sony ed è divenuto uno dei team first party di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Lo studio di sviluppo ha lavorato a titoli molto amati dal pubblico PlayStation, come la serie di Ratchet and Clank e il recente Marvel’s Spider-Man, uno dei grandi successi di PS4. Insomniac, però, è anche nota per aver realizzato alcuni giochi esterno all’ecosistema PlayStation, come l’esclusiva Xbox One Sunset Overdrive.

La domanda ora è: chi detiene i diritti di Sunset Overdrive? La risposta arriva da Shuhei Yoshida stesso, presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate alla testata giapponese Inside Games e tradotte da PushSquare: “Sony Interactive Entertainment è in possesso dei diritti di tutti i lavori precedenti di Insomniac Games.”

Ovviamente i giornalisti giapponesi hanno subito chiesto se fosse nei piani di Sony PlayStation sfruttare in qualche modo l’IP di Sunset Overdrive, magari realizzando un porting del primo capitolo per poi dedicarsi a un sequel su PS5. Yoshida ha però replicato in modo generico, affermando che la società “guarda al futuro”.

Attualmente è quasi scontato che Insomniac Games sia al lavoro su Marvel’s Spider-Man 2 (o qualsiasi possa essere il suo nome) per PS5. Sunset Overdrive, pur avendo i propri pregi, non aveva convinto appieno il pubblico Xbox, quindi non si tratta di certo di un nome di punta. Nulla impedisce, però, che Sony decida di dare in mano l’IP a un altro team, sia per quanto riguarda un porting del primo capitolo che per un seguito.

Diteci, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe l’arrivo del gioco su PlayStation 4 o PlayStation 5?