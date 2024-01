Super Mario 3D World + Bowser’S Fury, solo 49€ su Amazon!

Non perdete l'occasione di scoprire l'emozionante mondo di "Super Mario 3D World + Bowser's Fury" per Nintendo Switch, dove vi attende un'avventura epica insieme a Mario, Luigi, la Principessa Peach e Toad. Immergetevi nella missione per salvare il Regno delle Fate e sfidate la rabbia di Bowser in questa edizione italiana in offerta su Amazon a €49,90, beneficiando di uno sconto del 17%.

Super Mario 3D World + Bowser’S Fury, chi dovrebbe acquistarlo?

Appassionati di platform e avventure fantastiche, è giunto il momento di unire le forze! "Super Mario 3D World + Bowser’S Fury" vi attende per trascinarvi nel pittoresco Regno delle fate. Perfetto per i giocatori di tutte le età, questo videogioco Nintendo è consigliato a chi ama l'esplorazione colorata e i personaggi iconici dell'universo di Mario. Vi cattureranno i classici salti e corse di Mario e compagni e il nuovo caos multiplayer, disponibile ora anche online. Non è solo un'esperienza da vivere in solitaria; invitare fino a tre amici vi garantirà risate e competizioni allegre per ogni livello superato insieme.

Lanciatevi nell'emozionante mondo di Super Mario 3D World + Bowser’S Fury, un'avventura per Nintendo Switch che vi catturerà con il suo stile e la sua giocabilità. Unite le forze con Mario, Luigi, Peach e Toad per salvare il regno delle fate, godendo di miglioramenti nel gameplay e della possibilità di giocare anche in modalità multiplayer, sia localmente che online. Affrontate la minaccia di Bowser in un'avventura aggiuntiva, raccogliendo i solegatti per fermare la sua furiosa vendetta.

Vi consigliamo di afferrare al volo questa offerta per salvare il Regno delle fate con amici o familiari. La versione di Super Mario 3D World + l'entusiasmante Bowser's Fury vi promettono ore di divertimento e cooperazione.

