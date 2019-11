Super Smash Bros Ultimate: il nuovo combattente sarà Dante?

Solo qualche giorno fa vi avevamo informato del rumor che riguardava l’annuncio di un nuovo lottatore per Super Smash Bros Ultimate. In quel caso si parlava di un personaggio completamente inaspettato da parte degli appassionati del brawler di Nintendo, niente meno che Gordon Freeman della saga di Half-Life. Ma a quanto pare c’è una nuova voce di corridoio che sembra andare verso una nuova direzione.

L’ormai nota leaker Sabi, è ritenuta una delle più affidabili nel settore e nelle ultime ore è tornata a farsi sentire sul suo profilo Twitter. Secondo la ragazza il prossimo combattente di Super Smash Bros Ultimate sembra essere imminente e sarà Dante della serie Capcom Devil May Cry.

!!!THIS IS NOT A VERIFIED LEAK, TAKE IT WITH A GRAIN OF SALT!!!

I’ve heard from a third place that Dante is being heavily rumored now for Smash. Not going to completely back this up until I hear from a main source, but wanted to make it so these rumors are known.

— Sabi (@New_WabiSabi) November 26, 2019