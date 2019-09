System Shock 3: il nuovo trailer mostra l’oscura ambientazione del gioco

È stato rilasciato un nuovo trailer di System Shock 3 che ci permette di vedere qualcosa dell'oscura ambientazione del gioco. Ecco i dettagli.

È stato finalmente rilasciato un nuovo trailer di System Shock 3, seguito dell’amata serie degli anni novanta. Ancora una volta si tratta di sequenze di gioco della versione pre-alpha, quindi non vanno considerate definitive sotto alcun punto di vista, ovvero sia a livello tecnico che a livello contenutistico. In ogni caso, il filmato ci permette di farci un’idea di qual è lo stile complessivo di System Shock 3.

Il filmato mette in mostra un ambiente interessante, dotato di un tocco oscuro e grottesco che, in minima parte, ricorda un po’ Dead Space, il che non è affatto male (siamo certi che concorderete con noi). Come sempre, dietro le quinte troviamo la famigerata AI Shodan.

Non è male vedere che System Shock 3 stia finalmente prendendo forma. L’opera di Otherside ha avuto qualche problema. Il progetto è nato più di quattro anni fa e i progressi sono stati lenti. Il gioco ha anche sofferto per il fallimento di Starbreeze, a inizio anno, che stava collaborando nella realizzazione. Otherside ha affermato che completerà il gioco in modo indipendente: attualmente si trova a metà del proprio percorso.

Il team è guidato da Warren Spector, leggendario creatore di videogame che era coinvolto anche nel System Shock originale. Attualmente non c’è una data di uscita precisa per System Shock 3, ma dovrebbe arrivare nel corso del prossimo anno su PC, sempre ammesso che non ci siano ritardi. Diteci, cosa ne pensate del trailer?