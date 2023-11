Tantissimi giochi con Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass a soli 249€!

Approfitttea dell'offerta di Amazon per il Cyber Monday sul bundle Xbox Series S + 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate! Un'opportunità imperdibile per tutti gli appassionati di gaming, anche se il Black Friday si è concluso, con un prezzo scontato di 249,90€ rispetto al prezzo originale di 299,00€. Questo coincide con un risparmio del 16% sulla console next-gen di Microsoft, che include anche un abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate.

Xbox Series S + 3 mesi di Game Pass Ultimate, chi dovrebbe acquistarli?

È consigliato l'acquisto di questo bundle a tutti gli appassionati di videogiochi, specialmente a coloro che amano la versatilità dei titoli disponibili online. Il bundle include Xbox Series S, che offre alta velocità e prestazioni next-gen. Con l'abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate, poi, si avrà l'opportunità di accedere a una vasta gamma di titoli, sia nuovi che retrocompatibili.

La Xbox Series S è una console di gioco completamente digitale che offre tempi di caricamento rapidi, grazie a un SSD personalizzato. Questo bundle offre anche accesso a Xbox Game Pass Ultimate per 3 mesi, che apre la porta a centinaia di titoli per PC, tra cui nuovi lanci e classici retrocompatibili. Naturalmente, sarà anche possibile giocare in multiplayer online co ni vostri amici.

Questa offerta non solo vi consentirà di risparmiare il 16% sull'acquisto della console, ma vi offrirà anche un accesso immediato a tantissimi giochi e alle prestazioni next-gen della Xbox Series S. Con 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate inclusi, potrai godere di una libreria estesa di titoli su Xbox e PC, e l'accesso a nuovi titoli appena lanciati. Il bundle Xbox Series S + Xbox Game Pass Ultimate è un'offerta imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata all'offerta. Qui potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare della promozione. Vi consigliamo però di fare i vostri acquisti il prima possibile, per evitare che l'offerta termini.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!