Non è smart, è bestiale! Il tagliaerba che domina il prato ora in offerta

Se siete alla ricerca di una soluzione potente, affidabile e conveniente per la cura del vostro giardino, lo Scheppach MS225-53 potrebbe essere esattamente ciò che fa per voi. Questo tagliaerba a scoppio, attualmente in offerta su eBay al prezzo scontato di 324€ grazie al coupon "PSPRAPR25", è progettato per affrontare anche i prati più impegnativi con una potenza e una versatilità che lo rendono un vero e proprio alleato nella manutenzione del verde.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 15€ durante il checkout

Tagliaerba Scheppach MS225-53, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di un robusto motore a benzina a 4 tempi da 224 cc e ben 6 HP (4,4 kW), lo Scheppach MS225-53 garantisce prestazioni elevate in ogni condizione, che si tratti di erba bagnata, folta o particolarmente alta. La larghezza di taglio extra large di 53 cm permette di coprire ampie superfici in meno tempo, mentre la trasmissione GT professionale assicura una coppia elevata per risultati sempre impeccabili.

Questo tagliaerba non è solo potente, ma anche incredibilmente pratico. Dispone di una funzione di pulizia integrata che, tramite un’apposita porta, semplifica la manutenzione del piatto di taglio. Il cesto di raccolta da 65 litri, dotato di indicatore di livello, vi consente di lavorare più a lungo, mentre le grandi ruote con cuscinetti a sfera e la trazione regolabile garantiscono maneggevolezza e comfort anche su terreni irregolari.

Infine, grazie alla regolazione centrale dell’altezza di taglio in 7 posizioni (da 25 a 75 mm), alla doppia impugnatura pieghevole salvaspazio e alla funzione di espulsione laterale e posteriore, lo Scheppach MS225-53 si conferma un vero tuttofare. Non lasciatevelo sfuggire: il vostro prato merita un trattamento professionale con un tagliaerba che non è solo smart, ma decisamente bestiale.

Vedi offerta su eBay