Tekken 8, nel nuovo trailer torna il personaggio che tutti amano odiare

Il primo lottatore DLC di Tekken 8, Eddy Gordo, è stato confermato come nuovo ingresso nel roster a partire dal 1° aprile in accesso anticipato per i giocatori con il Pass Anno 1 e sarà acquistabile per tutti gli altri dal 4 aprile.

Grazie al vasto assortimento di nuovi combattenti come Azucena, Reina e Victor e molti veterani amati, il roster di Tekken 8 è, senza dubbio, uno dei migliori della serie da molto tempo. Tuttavia, ci sono diversi personaggi degni di nota che sono assenti, come Christie, Julia e Mokujin - giusto per citarne alcuni -. Anche se è improbabile che vedremo uno di questi personaggi a breve, almeno avremo il piacere di rivedere sul ring un combattente che è tra i preferiti di molti sin dai tempi di Tekken 3, ma anche altrettanto odiato da altri: Eddy Gordo.

Era noto da un po' che Eddy Gordo, indiscutibilmente uno dei lottatori più popolari nella storia di Tekken, sarebbe stato il primo personaggio DLC di Tekken 8, ma finalmente abbiamo una data precisa per il suo ingresso nel gioco. La notizia dell'arrivo di Gordo è stata annunciata durante un episodio di Tekken Talk Live rilasciato oggi, dove il director di Tekken 8, Katsuhiro Harada, il direttore del gioco Kohei Ikeda e il produttore Micheal Murray hanno discusso dei prossimi sviluppi del gioco.

Oltre a svelare la data di uscita di Eddy Gordo, lo streaming ci ha anche mostrato un trailer di gameplay che offre una panoramica delle nuove animazioni e mosse del personaggio. In Tekken 8, infatti, ci saranno svariate nuove mosse nell'arsenale di Eddy insieme ai suoi comandi classici, mentre è stato anche reso più accessibile da affrontare (e, considerando che può risultare uno dei personaggi più frustranti da affrontare quando lo si combatte contro un avversario esperto, questa è una notizia decisamente molto gradita).

Oltre a Gordo, Harada, Murray e Ikeda hanno confermato l'arrivo di un aggiornamento per Tekken 8 il 1° aprile, che introdurrà una serie di modifiche ai personaggi e miglioramenti. Tra queste, sarà reso più semplice sfuggire alle prese, sarà ridotta la scala del danno per le cadute e i rimbalzi al suolo (spiacenti fan di Dragunov), e, cosa più significativa, sarà nerfato il calcio 3-2 di Azucena.