Una sorpresa inaspettata ha scosso la comunità di giocatori di Tempest Rising, considerato uno dei migliori eredi spirituali della storica saga Command & Conquer. Con l'aggiornamento denominato Superior Firepower, gli sviluppatori di Slipgate hanno introdotto non solo le tanto attese superarmi, ma anche una terza fazione giocabile che nessuno si aspettava. I Veti, misteriosa civiltà aliena che compariva durante la campagna principale, sono ora disponibili per il pubblico attraverso una versione di prova che rimarrà accessibile fino al 15 dicembre.

La scelta strategica dello studio era stata chiara fin dall'inizio: concentrarsi sulla qualità delle due fazioni principali piuttosto che disperdere le risorse su un terzo schieramento. Tuttavia, le insistenti richieste dei fan e l'entusiasmo suscitato dall'apparizione dei Veti nella storia hanno convinto il team a metterli a disposizione dei giocatori. Si tratta ancora di una versione in fase di test, pensata per raccogliere feedback e perfezionare il bilanciamento prima del rilascio definitivo.

La filosofia di gioco dei Veti si distacca radicalmente dalle meccaniche tradizionali delle altre fazioni presenti in Tempest Rising. Mentre GDF e Tempest Dynasty seguono paradigmi più convenzionali degli strategici in tempo reale, questa antica civiltà aliena introduce concetti legati al dominio mentale e al sacrificio rituale. La loro presenza nella lore del gioco non è casuale: secondo la narrazione, questi esseri tecnologicamente superiori hanno utilizzato il Tempest stesso per sottomettere l'umanità migliaia di anni fa, prima di ritirarsi nel sottosuolo dopo una rivolta.

L'economia dei Veti rappresenta un cambio di paradigma rispetto alle fazioni umane. Invece di sfruttare direttamente il Tempest attraverso operazioni di "taglio" della risorsa, questa civiltà utilizza strutture chiamate Altari di Raffinazione che vengono edificate direttamente sopra i depositi. Questo metodo permette l'estrazione continua di crediti senza esaurire la fonte, garantendo un flusso economico più sostenibile nel lungo periodo.

Una dichiarazione che il terreno degli indegni deve essere purificato

Ma è nel sistema di combattimento che emerge la vera particolarità dei Veti. Le unità nemiche indebolite possono essere dominate mentalmente e convertite in servitori chiamati "Illuminati". Questi schiavi mentali non sono semplici truppe aggiuntive, ma rappresentano una valuta vivente che alimenta l'intero arsenale alieno. Il sacrificio degli Illuminati permette di potenziare le forze esistenti e attivare abilità speciali, creando un ciclo di conquista e sacrificio che richiama atmosfere da civiltà precolombiane reinterpretate in chiave fantascientifica.

L'espansione territoriale segue logiche altrettanto uniche. Un'unità volante denominata Caretaker sostituisce i tradizionali veicoli da costruzione, proiettando un raggio costruttivo dall'alto e posizionando Ascension Anchors. Queste ancore fungono da centri di miglioramento che consumano Illuminati per potenziare gli edifici circostanti, trasformando ogni base dei Veti in un organismo vivente che cresce attraverso il sacrificio.

L'arsenale attualmente disponibile per i test include nove edifici, sette veicoli, sei unità di fanteria, cinque mezzi aerei, cinque strutture difensive e altrettanti specialisti. Una dotazione completa che permette di esplorare tutte le sfaccettature della fazione nelle schermaglie, nelle partite personalizzate e nel quickplay multiplayer.

La superarma dei Veti incarna perfettamente la loro filosofia di purificazione attraverso la distruzione. Il Sanctifier Portal evoca un avatar di pura energia, una sfera instabile che genera un vortice devastante su vaste aree. Ogni nemico colpito viene immediatamente assoggettato, impedendogli di attivare abilità difensive, e se muore sotto l'influsso del Sanctifier diventa automaticamente un Illuminato. Non si tratta di uno strumento di conquista territoriale, ma di cancellazione totale del nemico e della terra stessa che ha osato calpestare.

La capacità difensiva di questa superarma è altrettanto impressionante. Attraverso l'abilità Consume, il Sanctifier può eliminare istantaneamente tutte le unità terrestri in un'area specifica, senza distinzione tra alleati e nemici. Il trenta percento dei punti vita combinati delle vittime viene convertito in energia curativa per la sfera stessa, permettendole di rigenerarsi durante gli scontri più intensi e prolungare la sua permanenza sul campo di battaglia.