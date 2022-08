Durante il THQ Showcase abbiamo avuto modo di vedere le prime immagini di Tempest Rising, il nuovo strategico in tempo reale di Slipgates, 2B Games e 3D Realms, fortemente ispirato alle produzioni RTS anni ’90.

A esser onesti, ciò che gli sviluppatori ci hanno mostrato ci è sembrato, in tutto e per tutto, un vero e proprio Command & Conquer e non solo per quanto concerne le meccaniche di gameplay, quanto più per una serie di riferimenti che difficilmente un appassionato del genere non coglierebbe sin da subito.

Tempest Rising è il ritorno degli RTS anni ’90

La volontà degli sviluppatori è quella di riportare in auge gli strategici in tempo reale anni ’90, un’operazione già iniziata da Microsoft qualche anno fa con la riproposizione di Age of Empires che sta comunque dando i suoi frutti.

Tempest Rising offre proprio quella sensazione da RTS vecchio stampo, prendendo spunto… o meglio, ricalcando fortemente quello che è stato il leggendario Command & Conquer. Ciò che stupisce è che non si tratta di una vera e propria ispirazione, quanto abbiamo visto sembra un autentico seguito spirituale, non solo per il gameplay di costruzione e gestione delle micro-unità, quanto più per atmosfera, musiche e persino per la storyline.

Le due fazioni, infatti, ricordano molto da vicino i GDI (Global Defense Initiative) e la Brotherhood of NOD, non per altro in Tempest Rising abbiamo la GDF (Global Defenese Federation) e la Dynasty, tutte e due intente a controllare il misterioso materiale Tempest, che funge anche da risorsa per la costruzione di strutture e unità (in Command & Conquer il materiale era il Tiberium). Avremo quindi due campagne separate e distinte con la possibilità di dare priorità a una piuttosto che a un’altra missione nella mappa strategica, esattamente come accadeva con Red Alert e la saga Tiberium.

Se questo non dovesse bastare, HUD, dialoghi e persino lo stile della colonna sonora (sembra proprio pensate da Frank Klepacki) non possono che far tornare in mente ricordi legati alla popolare saga di strategia ideata da Westwood Studios.

Insomma, vero che da una parte sembra quasi un’ispirazione molto forzata, ma è bello rivedere un videogioco di strategia immediato e senza fronzoli, una particolarità che potrebbe interessare a moltissimi giocatori. Anche perché la qualità generale sembra piuttosto alta, con un comparto visivo più che ottimo e un certo impegno anche per le cutscene, segno che gli sviluppatori (e THQ Nordic) ci puntino davvero tanto.

Non è chiaro quando vedremo qualcosina di più del gioco, ma già quello che è stato mostrato ci ha piacevolmente lasciato soddisfatti. Il titolo uscirà nel corso del 2023, di conseguenza il team di sviluppo ha tutto il tempo per perfezionare il prodotto e poterlo presentare ulteriormente nel corso dei prossimi mesi, magari con la speranza di vedere qualche unità in più e anche un gameplay della seconda fazione, di cui si è visto ancora un po’ poco.

Tirando le somme

Se avete amato Command & Conquer, Tempest Rising è sicuramente un titolo da tenere d’occhio, poiché non solo ne riprende le caratteristiche di gameplay, ma lo fa anche da un punto di vista stilistico e soprattutto di atmosfera. La paura che possa risultare un po’ troppo datato per gli standard di oggi c’è sicuramente, ma in un mercato come quello di oggi dove gli RTS classici sono sempre meno, un’occasione non gliela si può certamente negare.