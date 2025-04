Tempest Rising: l'RTS ispirato a Command & Conquer ha un trailer di lancio

Tempest Rising che immagina un 1997 alternativo in cui la Crisi dei Missili di Cuba è degenerata in un conflitto nucleare globale, ha fatto il suo debutto ufficiale su Steam il 17 aprile, raccogliendo immediato consenso tra appassionati e critica specializzata (la nostra recensione arriverà a breve). La collaborazione tra 3D Realms (sotto l'egida di Saber Interactive), Knights Peak e lo sviluppatore Slipgate Ironworks ha dato vita a un'esperienza che sembra richiamare i fasti dei grandi classici RTS degli anni '90, pur parlando un linguaggio moderno.

A poche settimane dal lancio, gli sviluppatori hanno già iniziato ad arricchire l'esperienza di gioco con nuovi contenuti. Il primo aggiornamento significativo, disponibile da oggi sulla piattaforma Steam, introduce un elemento fondamentale per la longevità del titolo: le partite multigiocatore classificate e le relative classifiche. Questo sistema competitivo rappresenta solo l'inizio di un piano di espansione che prevede l'introduzione di funzionalità molto attese come la possibilità di giocare in gruppo con gli amici, una modalità Spettatore per osservare le partite altrui, e nuove opzioni per le schermaglie single-player.

Parallelamente all'aggiornamento, è stato rilasciato un trailer di lancio esteso (che trovate qui) che mostra in maggior dettaglio le caratteristiche distintive del gioco, dalle esplosive battaglie tattiche alla gestione strategica delle risorse. Il filmato evidenzia in particolare l'approccio asimmetrico alle fazioni giocabili, elemento che promette di garantire un'elevata rigiocabilità e diverse strategie di gioco.

Tempest Rising (acquistabile su Instant-Gaming) si distingue per la sua impostazione narrativa che reimmagina la storia moderna. In questo scenario apocalittico, i giocatori possono vivere due campagne complete con protagoniste fazioni profondamente diverse tra loro, ognuna caratterizzata da specifiche meccaniche di gioco, unità esclusive e approcci tattici peculiari. La promessa degli sviluppatori è quella di offrire un gameplay strategico e gratificante, dove l'abilità del giocatore viene premiata più dell'esecuzione meccanica di build order predefiniti.

Il cuore dell'esperienza risiede nelle meccaniche classiche del genere: costruzione della base, raccolta di risorse, produzione di unità e controllo del territorio. Questi elementi fondamentali vengono però reinterpretati attraverso un sistema di combattimento rapido e intenso, che richiede decisioni tattiche immediate e adattabilità alle situazioni di battaglia in continua evoluzione.

I giocatori possono attualmente acquistare il titolo in due versioni: l'Edizione Standard a 39,99 euro e l'Edizione Deluxe a 49,99 euro. Quest'ultima include, oltre al gioco base, contenuti aggiuntivi di notevole interesse per gli appassionati: un artbook digitale ricco di illustrazioni e approfondimenti sul mondo di gioco, e una colonna sonora composta da 41 tracce. Tra i musicisti coinvolti spicca il leggendario Frank Klepacki, noto per il suo lavoro sulla serie Command & Conquer, affiancato da artisti apprezzati dalla community come Michael Markie, Hexenkraft, Music Imaginary e Sigurd Jøhnk-Jensen.

La roadmap di sviluppo prevede anche l'introduzione della terza fazione giocabile, i Veti, già presenti nella campagna ma non ancora disponibili come forza controllabile dal giocatore. Questa aggiunta promette di arricchire ulteriormente la varietà strategica dell'esperienza, introducendo nuove unità, tecnologie e stili di gioco da padroneggiare.

Sul fronte competitivo, il matchmaking classificato implementa il sistema di rating Glicko-2, progettato per garantire accoppiamenti equilibrati e una progressione di abilità misurabile nel tempo. Questo sistema, insieme alla promessa di partite personalizzabili e modalità schermaglia approfondite, sembra voler posizionare Tempest Rising non solo come un'esperienza single-player di qualità, ma anche come un potenziale contendente nella scena competitiva degli RTS.