I videogiochi possono rappresentare una passione alquanto costosa: oltre a prezzo in sé dei giochi, gli accessori, periferiche e gadget arrivano ad avere prezzi altissimi. Oggi, però, andremo completamente controcorrente, proponendovi 7 prodotti perfetti per i gamer disponibili a meno di 10,00€ su Temu!

Temu, infatti, sta diventando il nuovo marketplace preferito di moltissime persone, proponendo tantissimi articoli interessanti a prezzi irrisori. Dopo avervi consigliato svariati prodotti utili per il Back to School, oggi ci concentriamo sul mondo gaming, proponendovi 7 accessori e gadget che apprezzerete sicuramente se dedicate una parte delle vostre ore libere ai videogiochi.

Dai supporti per tenere i controller in ordine quando non li state utilizzando alle luci RGB che renderanno la vostra postazione irresistibile, abbiamo cercato per voi articoli di vario tipo, cosicché troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. Di seguito troverete, dunque, una comoda lista in cui troverete a colpo d’occhio i prodotti, seguita da una descrizione per ognuno e, ovviamente, il link che rimanda alla pagina Temu dedicata.

Inoltre, Qualora non conosceste già Temu, invece, vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato a tutto ciò che dovete sapere sull’emergente marketplace, anche se vi anticipiamo che si tratta di un sito affidabile e, soprattutto, con spedizioni più rapide rispetto ai competitor. Infine, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Detto ciò, buono shopping!

Supporto per controller

Se non sapete mai dove appoggiare i vostri controller dopo aver concluso la sessione di gioco, finendo per abbandonarli nella scrivania o divano, questo supporto per controller fa decisamente al caso vostro. Potrete appiccicarlo al muro semplicemente tramite l’adesivo nel retro, ma volendo avrete a disposizione anche delle viti per fissarlo ancora più saldamente. Il design sobrio ed elegante si abbinerà perfettamente al vostro arredamento, donando un aspetto decisamente più ordinato alla postazione; inoltre, i supporti si prestano per essere posizionati anche uno sopra l’altro qualora aveste svariati pad, cosicché potrete creare un’esposizione d’effetto.

Tappetino mouse Razer XL

I tappetini per il mouse, soprattutto di grandi dimensioni, generalmente costano abbastanza, ma su Temu potete trovare questo modello stupendo di marca Razer a meno di 10,00€. Le dimensioni di 80×30 cm lo rendono perfetto soprattutto per i giocatori eSports, dato che consentono di muoversi agevolmente con il mouse senza rischiare di fuoriuscirne durante le partite più intense. Inoltre, il materiale di alta qualità è resistente all’acqua e semplice da pulire, per cui vi basterà un panno con un po’ di sgrassatore per eliminare qualsiasi macchia o traccia di sporco. La base, invece, è antiscivolo, per cui il tappetino rimarrà fermo al suo posto e non si sposterà nemmeno di un millimetro durante l’uso.

Dock station 3 in 1 Nintendo Switch

Se siete in possesso in una Nintendo Switch, vi sarà capitato almeno una volta di portarla con voi in viaggio e di sentire la mancanza della dock per poter collegare la console al televisore o monitor e godere di un display più grande. Questa comodissima docking station risolverà questo problema, permettendovi, tramite un cavo HDMI (non incluso) di collegare la vostra Switch a qualsiasi schermo in un secondo, godendo di una qualità di risoluzione d’immagine in 4K. Inoltre, la porta USB vi consentirà di collegare una chiavetta o hard disk esterno, in modo da accedere facilmente ai giochi installati all’interno, mentre grazie alla porta PD potrete ricaricare la console con il cavo del vostro smartphone, senza dover portare con voi quello apposito. Ovviamente, la docking station funzionerà non solo con la Nintendo Switch, ma anche con qualsiasi dispositivo abbia una porta Type-C, come Steam Deck, notebook e smartphone, rendendola incredibilmente utile e versatile.

Luce RGB smart

Una luce RGB può cambiare completamente l’aspetto della vostra postazione, rendendola esteticamente molto più piacevole e professionale. In particolare, vi consigliamo questo modello smart, che potrete gestire comodamente tramite l’app dedicata per smartphone, modificandone colore, intensità ed effetti luminosi. Avrete, infatti, una vastissima scelta di modalità, sincronizzando la luce con i videogiochi, film o musica in riproduzione nel vostro computer, oppure scegliere un effetto statico. Le dimensioni di 21×6 cm la rendono adatta a qualsiasi ambiente, a prescindere che si tratti di una scrivania da gaming o un mobile del salotto, e dato il design leggero e compatto potrete anche spostarla facilmente da una stanza all’altro, animando qualsiasi festa e cambiando il mood di una serata.

Lampada LED controller

Questa lampada LED farà sicuramente impazzire tutti i videogiocatori, e soprattutto i fan PlayStation, dato che ritrae in modo incredibilmente dettagliato un classico controller della PS1. Nonostante si trovi in un pannello LED, l’effetto tridimensionale da acceso la fa sembrare un ologramma, facendole fare davvero un figurone se posizionata in una scrivania. Inoltre, anche le dimensioni di 13,5×13.2 cm la rendono adatta anche alle postazioni più ricche di elementi. Si tratta anche di un regalo di compleanno perfetto, dato che con meno di 10,00€ farete sicuramente impressione su un amico o familiare.

Poster effetto neon

Rimaniamo in tema decorazioni con questo stupendo poster al neon, che grazie alla scritta “Shhh! I’m Gaming” (ovvero “Silenzio, sto giocando“) racchiude in pieno l’animo di qualsiasi giocatore. Nonostante non sia veramente collegato alla rete elettrica, la stampa del poster ha l’effetto di un neon acceso, donandogli molto più carattere e originalità. Per quanto riguarda le dimensioni, sono di 40x30cm, mentre, chiaramente, vi consigliamo di inserirlo in una cornice per rendergli pienamente giustizia e non rischiare che si rovini o scolli dalla parete. In ogni caso, fungerà perfettamente non solo da arredamento alla vostra postazione, facendo capire alle persone in un colpo d’occhio che siete appassionati di videogiochi, ma anche come sfondo per video e live, dando un tocco di originalità all’ambiente.

Tappeto Nintendo Switch

Chiudiamo la lista dei 7 articoli perfetti per i videogiocatori con questo irresistibile e morbidissimo tappeto da pavimento, che ritrae una Nintendo Switch. Le dimensioni sono di 40x80cm, rendendolo ideale per essere collocato ai piedi del letto o del divano, oppure semplicemente al centro della stanza come decorazione. La qualità costruttiva del prodotto è ottima: i bordi del tappeto sono stati cuciti manualmente in modo da garantirne la durevolezza, mentre la parte inferiore è anti-scivolo, assicurandovi, così, che non si sposterà quando ci camminerete sopra. L’effetto della superficie, invece, è quello di un tappeto morbido e peloso, per cui sarà una gioia posarvici i piedi, soprattutto in una giornata fredda.

