The Callisto Protocol sarà ambientato nell’universo di PUBG

Se c’è un gioco che ha attirato le attenzioni degli appassionati durante la scorsa cerimonia dei TGA 2020, quello è proprio The Callisto Protocol. Il survival horror, opera prima di Striking Distance ha saputo ammaliarci con un trailer di presentazione ricco di atmosfera orrorifica spaziale. A guidare il progetto c’è Glen Schofield, uno dei co-creatori della saga di Dead Space, uno dei giochi horror più amati dagli appassionati.

Quel che forse non tutti sanno a proposito di The Callisto Protocol, è però il contesto narrativo in cui va ad inserirsi il gioco. Questo nuovo horror, infatti, sarà parte dell’universo di PUBG. Sì, avete capito bene, quello che si è presentato la scorsa serata non sarà altro che un gioco ambientato diversi anni dopo gli eventi del tanto giocato battle royale Player’s Unknown Battlegrounds; 300 anni nel futuro per essere più precisi.

A confermarlo è stato lo stesso Schofield, il quale durante una recente intervista con IGN USA ha dichiarato quanto segue: “Le prime volte che ho incontrato le persone della PUBG Corp mi sono presentato con questa idea. Ho inziato a parlare di The Callisto Protocolo e abbiamo cominciato a mettere insieme lo studio. Infine, dopo aver presentato il gioco non abbiamo fatto altro che adattarlo alla trama di PUBG”.

Per il resto, al momento non conosciamo molte altre informazioni su The Callisto Protocol, se non che all’uscita ci troveremo davanti ad un survival horrrs single player in terza persona, e che secondo il team di sviluppo sarà uno dei giochi più spaventosi della next gen. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni di Glen Schofield emerse dall’intervista di IGN USA? Vi aspettate che ci sia un collegamento netto al battle royale PUBG o solamente qualche citazione qua e la? fatecelo sapere dicendoci la vostra con un commento nella sezione dedicata.