Se c’è un gioco che abbiamo potuto vedere durante lo scorso State of Play che ha attirato le attenzioni di moltissimi appassionati quello è certamente The Callisto Protocol. Parliamo di un nuovo titolo horror sci-fi molto particolare che vede tra le proprie fila uno dei creatori dell’amatissima saga di Dead Space. Le similitudini con la nota saga EA sono molteplici, ma questa nuova produzione sembra voler spingere ancora maggiormente su tutto il comparto horror nato dalla mente di Glen Schofield.

Ora, dopo il nuovo trailer ricco di gameplay e informazioni fondamentali come per esempio la data d’uscita, The Callisto Protocol torna sotto i riflettori con una serie di nuovi dettagli pubblicati sulla pagina Steam del gioco. Oltre a svelarci che il titolo sarà doppiato anche in italiano, quest’oggi scopriamo anche quelle che saranno alcune delle specifiche della versione PC dell’attesissimo horror.

Per il momento la pagina Steam di The Callisto Protocol è stata aggiornata con tutta una serie di informazioni sul gioco. Si possono trovare interi paragrafi che ci permettono di conoscere un po’ meglio il gioco e quello che sarà il world building costruito dai ragazzi di Striking Distance Studios, ma come già accennato anche poco sopra, è presente anche una tabella comprensiva di alcune prime specifiche PC.

Requisiti di sistema minimi

Sistema operativo: Windows 10/11

Windows 10/11 Processore: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 4 Core

Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1200 4 Core Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM DirectX: Versione 11

Requisiti di sistema consigliati

Sistema operativo: Windows 10/11

Windows 10/11 Processore: AMD Athlon 5350 (6 Core disponibili)

AMD Athlon 5350 (6 Core disponibili) Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM DirectX: Versione 12

Al momento mancano dettagli riguardanti le GPU richieste, ma appena ci avvicineremo al lancio del gioco tutto verrà svelato. A tal proposito, vi ricordiamo che l’uscita di The Callisto Protocol è attesa per il prossimo 2 dicembre 2022 sia su PC che per le console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.