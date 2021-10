The Day Before, finalmente la data di uscita in un divertente trailer

Finalemente dopo un po’ di silenzio, gli sviluppatori di The Day Before sono tornati con un trailer completamente nuovo e dalle tinte (almeno in parte) completamente diverse rispetto ai primi gameplay che abbimao potuto ammirare del titolo di Fntastic. Ancora una volta dal gameplay trailer è possibile notare l’attenzione ai dettagli che il team ha messo all’interno delle ambientazioni che sembrano ricchissime e con un dettaglio davvero incredibile. All’interno del trailer inoltre è possibile vedere diverse tipologie di ambientazioni e interazioni. Si passa dalle strade della città completamente devastata dall’infestazioni di zombie, fino ad arrivare ad un centro commerciale cosi dettagliato che forse potrete riconoscere anche i negozi in lontananza per quanta cura è stata messa.

Inoltre, come ciliegina sulla torta, è stata anche mostrata la data di uscita del titolo che mira al 21 Giugno 2022. The Day Before è stato inoltre annunciato per le console next-gen PS5 e Xbox Series X|S. Ma ancora non si ha una data precisa per quelle versioni. Mentre la versione PC sarà la prima resa disponibile nella data di Giugno. All’interno del trailer, come detto in precedenza, è possibile vedere una serie di interazioni, anche tra utenti che sicuramente faranno ingolosire migliaia di videogiocatori che vivono di questa tipologia di videogioco. Sembra infatti che la co-operazione sia spinta ai massimi livelli anche in fase di “looting” e che di conseguenza sarà nostro compito, insieme ai nostri compagni di viaggio ripulire ogni luogo possibile.

Un trailer che sicuramente ha delle tinte quanto meno più “leggere” rispetto a quelli mostrati in precedenza ma che mette ancora una volta sotto i riflettori un titolo che ha colpito fin da subito, merito anche del lato tecnico che sembra curatissimo anche durante le scene di gameplay più pure.

Detto questo, non ci resta che attendere The Day Before. Il prossimo Giugno non è poi cosi vicino, anzi speriamo che ci sia la possibilità di poterlo provare in anteprima per darvi qualche piccolo sneak peek sul progetto portato avanti da Fntastic!