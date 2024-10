Fntastic ci prova ancora e chiede ai fan di lavorare gratis

Fntastic, il team di sviluppo tristemente noto per il controverso progetto The Day Before, ha lanciato un nuovo concorso che, oltre a sollevare parecchi dubbi etici, ha immediatamente generato l'ilarità generale.

Attraverso il proprio server Discord ufficiale, difatti, lo studio ha invitato i giocatori a creare una mappa completa per il suo prossimo gioco action-horror: ITEMS, offrendo come unico premio una copia del gioco e la menzione del nome del vincitore "da qualche parte all'interno del gioco".

Fntastic sta diventando sempre più la barzelletta dell'industria.

Questa iniziativa ha immediatamente generato l'ilarità generale della community videoludica, visto il grossolano tentativo di ottenere del lavoro gratuito tramite i propri fan (che fra l'altro ci chiediamo chi siano visti i precedenti della software house).

Il concorso, difatti, richiede ai partecipanti di produrre una mappa dettagliate, complete di struttura, attenzione al bilanciamento in-game e completa di ogni aspetto tecnico, illustrato nel dettaglio, senza alcuna retribuzione monetaria.

Le regole del contest sono molto chiare e citano, testualmente, che: "È necessario chiarire il tema, la struttura esatta del livello creato, una serie di dettagli sul bilanciamento e non solo, per fare in modo che risulti effettivamente come un lavoro completo".

Sebbene non sia insolito per gli sviluppatori coinvolgere i fan nella creazione di contenuti, solitamente questo avviene in modo più limitato, come la richiesta di idee, o bozzetti, che vengono regolarmente richiesti ai sostenitori dei giochi in Crowfunding per premiarli della loro fiducia e del loro supporto monetario.

In questo caso, però, Fntastic sembra cercare semplicemente un lavoro professionale senza offrire un compenso adeguato, considerando che le mappe selezionate devono rispettare i rigorosi criteri imposti dal regolamento.

Questo non è il primo episodio che solleva dubbi sulle pratiche di Fntastic. In passato, lo studio è stato criticato per l'uso ambiguo di "collaboratori volontari" nello sviluppo di The Day Before (che si è rivelato essere un pessimo extraction shooter con elementi copiati da The Division e da The Last Of Us), un progetto che ha subito numerosi ritardi e controversie.

Al netto della pochissima credibilità di Fntastic, molteplici sviluppatori indipendenti hanno voluto esprimere la loro preoccupazione per questo contest, sottolineando l'importanza di riconoscere e retribuire adeguatamente il lavoro creativo, specialmente quando si tratta di contenuti complessi, e importantissimi per un gioco, come una mappa completa.

Resta da vedere se Fntastic modificherà i termini del concorso in risposta alle critiche, se persisterà con questa idea o se, molto più realisticamente, anche questo progetto si rivelerà un "nulla di fatto".