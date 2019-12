The Elder Scrolls 3 Morrowind, dopo 18 anni una mod aggiunge una nuova regione e 60 quest

The Elder Scrolls 3 Morrowind si avvia ormai a compiere il suo 18/esimo compleanno ma il gioco resta in piena attività grazie all’impegno e alla passione della comunità dei modder sempre al lavoro per cercare di espandere ancora di più il già vasto mondo del gioco. In particolare, gli appassionati che curano la mod Tamriel Rebuilt hanno aggiunto con il tempo sempre nuove zone di Morrowind ma quello arrivato questa settimana è sicuramente uno degli aggiornamenti più sostanziosi mai apparsi sino ad ora di questa mod.

Il gioco originale, come ricostruisce il sito Polygon, avrebbe dovuto includere l’intera regione che dà il titolo a The Elder Scrolls 3 Morrowind. Bethesda, però, per riuscire a rispettare la data d’uscita si era trovata costretta a mettere da parte contenuti e zone della mappa limitando gli eventi del gioco all’isola di Vvardenfell. L’obiettivo della mod Tamriel Reuilt è proprio questo: colmare questo vuoto nella mappa rendendo accessibile ai giocatori l’intera Morrowind.

L’ultimo pezzo aggiunto in questo ambizioso progetto è Aanthirin, si tratta della regione che si trova poco più a sud di Vvardenfell. Questa zona inedita di The Elder Scrolls 3 Morrowind presenta un fiume e diversi centri abitati e accampamenti. La nuova versione della mod include, inoltre, una sessantina di nuove quest che riguardano questa nuova zona.

Tra le novità c’è anche un’avventura più corposa che permetterà di terrà impegnati a lungo i giocatori che saranno in grado di raggiungere questa nuova regione realizzata dai fan. Il progetto è però destinato a continuare, come annunciato con le note della patch di Aanthirin, il prossimo passo sarà realizzare la regione della Thirr Valley. A quanto pare la maggior parte degli esterni è ormai completa e la zona è pronta per circa due terzi. Questa nuova area potrebbe dunque essere aggiunta nel corso dell’estate prossima. Per tutti gli aggiornamenti su questo progetto potete visitare la pagina ufficiale del progetto Tamriel Rebuilt.