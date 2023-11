The Finals, tutti vogliono giocarci. Sarà un nuovo fenomeno?

The Finals, il nuovo sparatutto competitivo free-to-play, sembra aver ottenuto un notevole successo durante la sua fase di beta pubblica su Steam. Le prime statistiche rivelano che il gioco ha attirato un vasto pubblico con numeri sorprendenti.

Nelle prime ore di lancio della beta, sono stati registrati oltre 140.000 giocatori online ma il numero è continuato a crescere nei giorni seguenti. In effetti, The Finals è riuscito a raggiungere il quinto posto nella classifica dei giochi più giocati su Steam. Durante il suo picco massimo, il gioco ha registrato la straordinaria cifra di 267.874 giocatori online contemporaneamente, secondo SteamDB.

Questo è un risultato eccezionale per un gioco completamente nuovo e basato su una nuova proprietà intellettuale, suggerendo un'ottima accoglienza da parte del pubblico.

The Finals si distingue per la sua ambientazione distopica e unica. Nel titolo, i giocatori si sfidano all'interno di un'arena che può subire profonde trasformazioni grazie all'interazione dinamica con l'ambiente circostante.

Gli scenari possono essere distrutti, e modificati, dai giocatori durante le battaglie, garantendo un'elevatissima componente strategica offerta proprio dalla modellazione in tempo reale dell'arena

L'elemento più distintivo di The Finals, difatti, è proprio la sua componente distruttiva, la quale permette ai giocatori di plasmare l'ambiente di gioco e presenta una fisica ambientale davvero ben confezionata.

The Finals sembra aver colto l'attenzione degli appassionati di sparatutto, e dei giocatori in generale, grazie a questa interessante combinazione di elementi di gioco. Il fatto che la produzione sia free-to-play, inoltre, potrebbe aver tranquillamente contribuito al suo rapido successo.

Con i numeri straordinari finora registrati durante la beta pubblica, sembra che The Finals abbia il potenziale per diventare un titolo di spicco nel mondo degli sparatutto competitivi. Resta da vedere come il gioco si evolverà, se sarà in grado di mantenere alta l'attenzione e come verrà accolto una volta che sarà lanciato ufficialmente.