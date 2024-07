The First Descendant | Guida alla migliore build di Bunny

The First Descendant è un looter shooter PvE in terza persona che sta avendo un notevole successo su PC e console grazie a un connubio efficace tra gunplay divertente e personalizzazione profonda delle build dei diversi personaggi che è possibile controllare in gioco.

Uno dei personaggi più divertenti da usare, nonché uno dei più apprezzati dai giocatori, è quello di Bunny, una ragazza che indossa una tuta robotica a forma di coniglio che fa della velocità e degli attacchi elettrici ad area i suoi punti di forza. Vediamo insieme come costruire una build efficace che sfrutti al meglio le potenzialità di questo personaggio.

Migliore build per Bunny - DPS

Bunny è uno dei primissimi personaggi che vengono introdotti dalla narrazione di The First Descendant e sarà possibile sbloccarlo come personaggio giocabile dopo una manciata di missioni principali.

Come usare le abilità Bunny in The First Descendant

Bunny è un personaggio che fa della mobilità la sua principale forza. Infatti è usando la sua abilità Velocità della Luce che è in grado di caricare la sua riserva di energia per poi spararla via con le altre abilità.

In particolare, sfruttando l'agilità di Bunny, conviene utilizzare Fuga di Fulmini (Light Emission in inglese) che infligge danni elettrici in un'area attorno al personaggio. Praticate spesso il doppio salto, perché grazie all'abilità passiva Zampa di Coniglio, al suo atterraggio rilascia una scarica di energia elettrica sul punto d'impatto dei piedi.

Usate le abilità Bomba Elettrica e Potenza Massima solo nei casi di situazioni disperate, perché va bene che generino potenti attacchi elettrici, ma purtroppo consumano molto le riserve di elettricità.

Le migliori armi per Bunny

Date le abilità di Bunny, conviene sfruttare questo personaggio nel combattimento nella media-corta distanza, evitando di fare troppo il cecchino da lontano. Ecco le armi che secondo noi funzionano meglio nell'arsenale da combattimento di Bunny:

Thunder Cage - Fucile D'Assalto. Questo fucile Ultimate è in grado di generare un'onda d'urto elettrica alla morte dei nemici colpiti. Questo fucile può essere creato in gioco attraverso le missioni secondarie.

- Fucile D'Assalto. Questo fucile Ultimate è in grado di generare un'onda d'urto elettrica alla morte dei nemici colpiti. Questo fucile può essere creato in gioco attraverso le missioni secondarie. Un qualsiasi altro fucile d'assalto o un fucile laser - Dotate sempre di Bunny di un fucile d'assalto alternativo al Thunder Cage che usi proiettili diversi. Se avete il Reattore a Miscela Orticante, vi consigliamo invece di dotarvi di un fucile laser.

- Dotate sempre di Bunny di un fucile d'assalto alternativo al Thunder Cage che usi proiettili diversi. Se avete il Reattore a Miscela Orticante, vi consigliamo invece di dotarvi di un fucile laser. Una revolver o un fucile a pompa - Abilità scariche ma tanti nemici ad accerchiarvi? È il momento di prendere in mano una revolver o un fucile a pompa.

Assicuratevi di implementare i moduli arma giusti per ogni situazione e ogni missione. Insomma, cambiateli spesso!

I migliori Moduli Discendente di Bunny

I moduli possono essere migliorati di qualità o addirittura possono essere trovati di rarità superiori nei loot dei mostri. Inoltre, ricordate sempre che piazzare dei moduli negli inserti giusti consente di risparmiare sulla Capacità dei Moduli, la barra di riempimento in alto a destra della schermata di selezioen. Fate attenzione a questi dettagli!

Dita Agili (Nimble Fingers) - permette di ricaricare le abilità più velocemente, e Bunny è un personaggio che ne ha davvero bisogno!

(Nimble Fingers) - permette di ricaricare le abilità più velocemente, e Bunny è un personaggio che ne ha davvero bisogno! Electric Master

HP Concentration

Decimator

Skill Extension

Shortsword

Electric Specialist

Skill Expansion

Incremento DIF (Increased DEF) - dato il combattimento a corto raggio è essenziale aumentare le difese di questo personaggio.

(Increased DEF) - dato il combattimento a corto raggio è essenziale aumentare le difese di questo personaggio. Skill Range Mastery

I Migliori Reattori e Componenti Esterni di Bunny

Come Reattore vi consigliamo di utilizzare qualunque di buona qualità che amplifichi danni o capacità elettriche di Bunny, come per esempio il Reattore a Miscela Orticante che in coppia con un Fucile Laser aumenta del 140% il potere delle abilità elettriche.

Come componenti esterni invece il consiglio è di investire sull'aumento degli HP, della DIF e dei PS dato che Bunny è un personaggio che si ritroverà spesso in distanze molto corte con i nemici.