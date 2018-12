The Game Awards 2018: visualizzazioni doppie rispetto alla precedente edizione

Geoff Keighley ha rivelato tramite Twitter che l’annuale “notte degli Oscar dei videogame” è stata seguita dal doppio degli spettatori rispetto allo scorso anno. Nello specifico, parliamo di 26 milioni di persone che hanno guardato in diretta i The Game Awards 2018 attraverso le varie piattaforme di streaming.

La più utilizzata è stata Twitch, che ha segnato 1.13 milioni di spettatori contemporanei a certo punto. Per dare un po’ di contesto a questi numeri, dovete sapere che l’edizione del 2016 ha visto un totale di 3.8 milioni di visualizzazioni, mentre il 2017 ha triplicato quel valore con oltre 11 milioni. Ora, invece, siamo arrivati a ben 26 milioni: più del doppio. Chiaramente i fattori sono molteplici, a partire dal grande numero di annunci promessi durante l’evento.

Possiamo vedere l’annuncio di Keighley qui sotto.

This year viewership of #TheGameAwards more than doubled over last year to 26 million live streams. This is simply unbelievable. Thank you for watching and supporting us across these past 5 shows. Gaming only keeps growing. pic.twitter.com/pd0bIJ3AID

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 12, 2018