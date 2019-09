The Game Awards 2019: data della nuova edizione svelata

Geoff Keighley ha finalmente annunciato la data dei The Game Awards 2019. Si tratta della quinta edizione, quindi ci aspettano alcune sorprese!

Poco dopo la conclusione della Gamescom 2019 e del suo Opening Night Live, e in pieno Tokyo Game Show 2019, Geoff Keighley ci dà già nuove informazioni sul suo prossimo grande evento: i The Game Awards 2019 avranno luogo il 12 dicembre 2019 presso il Microsoft Theater di Los Angeles, California. Si tratta della quinta edizione, quindi ci saranno speciali celebrazioni. Attualmente non ci sono altri dettagli sull’evento, ma Keighley ha pubblicato un messaggio tramite Twitter.

“Durante gli ultimi otto mesi ho tranquillamente viaggiato per il mondo parlando con i creatori che più mi hanno ispirato. Nel momento in cui ci sediamo, pongo una semplice domanda: ‘Perché continui a creare?’. Non importa cosa succeda nelle nostre vite o nel mondo, l’atto della creazione è qualcosa di profondamente personale, spirituale e legato alla necessità di sentirsi completi, è colmo di sacrificio e sfide, ma è alimentato dall’opportunità di avere un impatto su qualcuno. Al loro meglio, i giochi ci fanno sentire vivi.”

📌Save The Date: In exactly 3 months on 12.12.19, @TheGameAwards is live from Los Angeles at @mstheater. Can't wait to tell you more about our 5th anniversary celebration.

Tickets now on sale: https://t.co/CPMVDnGFPS pic.twitter.com/xbgLQRAv5V — Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 12, 2019

Dopo aver condiviso la data dei The Game Awards 2019, Keighley spiega: “Sono onorato di avere accesso a questa piattaforma per celebrare la nostra passione condivisa su scala globale. Potrete scoprire più dettagli sul quinto anniversario nelle prossime settimane. Sarà veramente speciale.”

Durante i The Game Awards vengono premiati i migliori giochi dell’anno, ma è anche il momento perfetto per nuovi annunci. Diteci, quali sono le vostre speranze per l’edizione del 2019?