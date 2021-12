The Game Awards: su Steam i giochi votati sono in sconto!

The Game Awards è uno degli eventi più attesi dell’anno da tutti i videogiocatori più incalliti. Quest’importantissimo avvenimento celebra le release videoludiche più amate dai fan, che hanno la possibilità di dare il loro voto alle opere che più hanno amato per far sì che queste vincano un prestigioso premio. Nonostante questo non abbia ancora avuto inizio ufficialmente, abbiamo già delle importanti informazioni al riguardo: oltre agli ospiti, sappiamo già, ad esempio, quale sarà il primo gioco che verrà mostrato ai TGA, e che vedremo per certo un minimo di quattro titoli dal calibro di Elden Ring. Oltre a ciò, abbiamo di già anche il primo vincitore, ma siamo a conoscenza anche di brutte notizie, tra cui la conferma che un importante ospite non sarà presente.

A prescindere da quali saranno i risultati finali dei The Game Awards, è indiscutibile che tutti i giochi votati sono degni di nota, ed in occasione dell’imminente inizio dell’evento avrete la possibilità di accaparrarveli ad un prezzo scontato! Da oggi, infatti, su Steam la stragrande maggioranza delle opere che sono state votate per partecipare ai TGA sono adesso sotto sconti che arrivano addirittura al 60%. Potete trovare qui la pagina della piattaforma contenente tutti i prodotti appartenenti alla categoria.

Tra questi abbiamo un sacco di titoli di punta, e non solo, quindi, prodotti di poca importanza. Potrete recuperare giochi come Life is Strange: True Colors, Cyberpunk 2077, Resident Evil Village, It Takes Two, Deathloop e moltissimi altri. C’è l’imbarazzo della scelta!

Se quindi avete notato dei nuovi giochi dei quali non eravate a conoscenza grazie alle votazioni dei The Game Awards, questa è l’occasione perfetta per recuperarli tutti. Inoltre, vi segnaliamo che se siete interessati ad acquistare Cyberpunk 2077, potete trovarlo con uno sconto ancora maggiore di quello offerto da Steam tramite questo link.