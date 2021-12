The Game Awards 2021: ecco alcuni dei celebri ospiti

Pur essendo ancora in piena pandemia, i The Game Awards 2021 saranno un evento decisamente importante, almeno sotto il profilo degli ospiti. Man mano che ci avviciniamo al giorno della kermesse, infatti, l’organizzazione sta svelando quali saranno gli ospiti speciali che presenteranno la serata. E i pezzi da novanta ci sono tutti e sono tutti, ovviamente legati al mondo dei videogiochi che oramai da anni utilizza attori e volti noti come personaggi per le produzioni più importanti.

I primi nomi importanti sono quelli di Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss. Entrambi sono due attori impegnati sul franchise di Matrix ed hanno avuto anche modo di recitare nei giochi omonimi della saga cinematografica, mentre Reeves è stato addirittura impegnato nello sviluppo di Cyberpunk 2077, vestendo i panni di Johnny Silverhand. Non saranno solo incaricati di premiare i videogiochi vincenti, ma probabilmente presenteranno anche l’esperienza di The Matrix in sviluppo con l’Unreal Engine 5: i The Game Awards potrebbero infatti essere il palco ideale per l’ufficializzazione del progetto, leakato negli scorsi giorni.

Altre due importanti figure presenti ai The Game Awards 2021 saranno Giancarlo Esposito e Ming-Na Wen. Entrambi gli attori sono stati impegnati nelle produzioni di Star Wars, ma Esposito ha un legame molto forte con il mondo dei videogiochi, che quest’anno l’ha visto impegnato vestire il ruolo del villain di Far Cry 6, ovvero Anton Castillo. Ming-Na Wen, invece, ha prestato la sua voce a diversi titoli come Kingdom Hearts II, Disney Infinity 3.0, Lego Marvel’s Avengers e Disney Magic Kingdoms.

I The Game Awards 2021 andranno in scena il 9 dicembre dalle ore 02:00 italiane. Oltre alle premiazioni, lo show fornirà anche una serie di World Premiere e annunci inediti da parte di una selezione di publisher e sviluppatori ancora segreti. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura al mondo dei videogiochi.