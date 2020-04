The Last of Us 2: ecco la nuova e definitiva data di uscita

Ora è ufficiale: The Last of Us 2 uscirà il 19 giugno in esclusiva per PlayStation 4. A comunicarlo è stata Sony Playstation tramite una nota sul blog ufficiale.

I nostri team di Sony Interactive Entertainment e Worldwide Studios si stavano avvicinando a tappe importanti nello sviluppo quando hanno dovuto affrontare un mondo cambiato da COVID-19, ecco perché ci siamo dovuti adattare all’ambiente in continua evoluzione di oggi. Nonostante delle interruzioni nei nostri processi di lavoro, volevamo fornire un aggiornamento ai giocatori di PlayStation che non vedono l’ora di sapere quando arriveranno i nostri prossimi titoli esclusivi su PlayStation 4. Iniziando a vedere una certa normalità nella distribuzione globale, vogliamo annunciare che The Last of Us 2 uscirà il 19 giugno 2020.

Non è tutto, perché anche un altro gioco ha trovato una nuova collocazione nel calendario delle uscite. Si tratta di Ghost of Tsushima, in uscita il 17 luglio, meno di un mese dopo l’arrivo dell’avventura di Ellie – ma comunque rinviato rispetto ai piani iniziali, che prevedevano il 26 giugno come release ufficiale. La nota termina con un elogio al lavoro dei due studi protagonisti della notizia.

Vogliamo anche congratularci con Naughty Dog e Sucker Punch, dato che sappiamo quanto sia stato difficile raggiungere questi importanti traguardi. Hanno entrambi lavorato duramente per mostrare al mondo le loro qualità, e non vediamo l’ora di mostrare ai giocatori cosa hanno in serbo questi due grandi giochi.

Cosa ne pensate di queste date? In attesa di scoprire nel dettaglio PS5, Sony ha deciso di chiudere la grande generazione di esclusive nel periodo estivo, lasciando spazio all’autunno per la nuova console.