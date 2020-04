Ghost of Tsushima ha una nuova data di uscita: ecco quando arriverà

Dopo la comunicazione di una nuova data di uscita per quanto riguarda The Last of Us Part 2, anche Ghost of Tsushima ha subìto, a cascata, un rinvio. La finestra di uscita del titolo di Sucker Punch Productions è stata infatti occupata proprio dal popolare seguito della serie Naughty Dog e quindi inevitabilmente Sony ha dovuto ripianificare la data di uscita anche del titolo ambientato nel Giappone feudale.

A dare comunicazione delle nuove date è stato Hermen Hulst, ovvero il responsabile dei Worldwide Studios Sony Interactive Entertainment. L’annuncio è arrivato direttamente sul PlayStation Blog, in cui Hulst ha dichiarato che i team di Sony Interactive Entertainment e Worldwide Studios si stanno adattando ad un nuovo contesto senza rinunciare a raggiungere traguardi importanti: «Nonostante alcune interruzioni del nostro stile di lavoro, desideravamo offrire un aggiornamento ai gamer PlayStation che non vedono l’ora di scoprire quando usciranno i nostri nuovi titoli esclusivi su PlayStation 4».

La nuova data di uscita fissata per Ghost of Tsushima è quella del 17 luglio 2020. Nell’arco, dunque, di appena un mese ben due titoli in esclusiva di Sony arriveranno sul mercato dato che poco dopo la metà di giugno è previsto l’arrivo di The Last of Us Part 2. Hulst si è poi voluto congratulare personalmente con i team di sviluppo Naughty Dog e Sucker Punch Productions «per i loro successi» dato che «non è un’impresa facile raggiungere il traguardo in queste circostanze».

Il capo dei Worldwide Studios di SIE ha poi aggiunto: «Entrambi i team hanno lavorato duramente per offrire esperienze di prim’ordine e non vediamo l’ora di scoprire cosa ne pensi quando usciranno nei prossimi mesi». Infine, desidero ringraziare la community PlayStation per il continuo supporto e la pazienza». La decisione di far slittare l’uscita di Ghost of Tsushima è inevitabilmente dovuta alla ripianificazione di The Last of Us Part 2 che inizialmente era slittato dal 29 maggio a data da destinarsi a causa di ragioni di marketing e logistica dovute al nuovo coronavirus ma riprogrammato al giugno prossimo dopo il massiccio e pesantissimo leak che ha toccato il gioco nella giornata di oggi. Per tutti i dettagli sul nuovo titolo di Sucker Punch Productions potete visitare la pagina Ghost of Tsushima: trama, gameplay e data di uscita.