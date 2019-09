The Last of Us 2: ecco la data della prossima presentazione ufficiale

The Last of Us 2 è sempre più vicino, o almeno lo è la sua presentazione ufficiale: a breve potremo scoprire nuove informazioni; magari la data di uscita?

Nel corso del 2019 non ci sono state molte informazioni ufficiali su The Last of Us 2, attesissimo gioco di Naughty Dog. Pare però che finalmente otterremo qualche dettaglio concreto sul seguito del post-apocalittico più amato di PS3. Come rivelato da Geoff Keighley, produttore dei The Game Awards nonché guest-star di Death Stranding, Sony e Naughty Dog terranno un evento destinato ai media il 24 settembre 2019 a Los Angeles.

Attualmente non ci sono informazioni precise riguardo a ciò che sarà svelato, ma pare probabile che potremo scoprire una data di uscita, oltre a vedere qualche nuovo spezzone di gameplay, se non addirittura una lunga sequenza giocata. Sarebbe piacevole un intervento degli sviluppatori, come avvenuto con la presentazione di Cyberpunk 2077.

I più recenti rumor volevano il gioco ri-presentato tramite uno State of Play (e già ora possiamo considerarlo sfatato), un’altra voce di corridoio affermava che ci saranno quattro edizioni speciali, infine si parlava di un’uscita a febbraio 2020, anche se altri leak hanno poi “spostato” la data al maggio 2020. In sostanza, si è detto un po’ di tutto su The Last of Us 2 e, per la legge dei grandi numeri, qualcuno dovrebbe indovinare prima o poi.

Non è inoltre chiaro se l’evento sarà visibile in streaming anche al pubblico oppure se si tratti di una presentazione a porte chiuse: se quest’ultimo fosse il caso, però, difficilmente Geoff Keighley l’avrebbe pubblicizzato. Per ora non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni, in primis l’orario. Diteci, quanto attendete The Last of Us 2?