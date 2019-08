Cyberpunk 2077: ecco il nuovo gameplay e tutti i dettagli ufficiali

Gli sviluppatori di CD Project RED hanno finalmente svelato il nuovo gameplay di Cyberpunk 2077, con tanto di interviste che hanno rivelato nuovi dettagli.

Il momento è finalmente giunto, CD Projekt RED ha svelato al mondo il nuovo video di gameplay di Cyberpunk 2077, il suo nuovo action RPG a tema sci-fi, basato sul gioco in scatola Cyberpunk 2077 di Pondsmith. Il creatore dell’opera originale è inoltre parte del progetto polacco, come abbiamo più volte potuto raccontarvi. Cyberpunk 2077 è stato uno dei più importanti membri dell’E3 2019 e della Gamescom 2019: in entrambe le occasioni abbiamo potuto vedere il gioco e vi abbiamo raccontato cosa ne pensiamo. Non perdiamo altro tempo, però, è vediamo quali sono le novità presentate con questo nuovo video di Cyberpunk 2077.

Il filmato ci mostra la zona di Pacifica, il quartiere più povero di Night City sotto il controllo della gang Voodoo, un gruppo di NetRunner. I Voodoo sono nemici giurati degli Animals, un’altra gang che ha preso il controllo di un grande edificio del quartiere. I Voodoo richiedono quindi il nostro aiuto per infiltrarci: il come è nelle nostre mani.

Il trailer ci mostra sia un approccio diretto, usando un personaggio fondato sulla Forza che è in grado di combattere a mani nude, usare i nemici come scudi umani, distruggere torrette nemiche e usare l’arma montata per fare stragi, ma anche sfondare porte per crearsi un passaggio.

Poi ci viene mostrato un approccio più furtivo, con la classe Netrunner che utilizza la tecnologia per aprirsi la strada in modo meno aggressivo: questo però non significa che non si possano eliminare i nemici. Il Netrunner può sfruttare l’ambiente per abbattere i nemici, hackerando, ad esempio, un robot da allenamento, per fargli uccidere un nostro avversario. Anche i nemici saranno hackerabili, dalla distanza se vogliamo, costringendoli a suicidarsi o facendoli esplodere. Il cavo del Netrunner può però essere usato come una frusta per combattere.

I Voodoo hanno ovviamente la propria storia e il proprio passato. Hanno creato una propria cultura e hanno dominato il quartiere di Pacifica, dopo che gli investitori hanno abbandonato il distretto, vista la mancanza di fondi. Pacifica, infatti, sarebbe dovuta essere una zona turistica per i più ricchi.

Durante l’intervista, gli sviluppatori hanno spiegato come hanno creato le aree di Cyberpunk 2077, provando a immaginare tutti i modi per superare un problema. Viene fatto l’esempio di dover entrare in un’area, ma facendolo in modo “normale” si perde la propria arma: il problema è che dobbiamo uccidere una persona che si trova nella stanza. Gli sviluppatori spiegano che si può fare in molti modi: convincendo la guardia davanti alla porta a non toglierci l’arma, oppure abbattendola, o anche disinteressandocene, perché siamo in grado di eliminare l’obbiettivo a mani nude, o, infine, trovando percorsi alternativi tramite l’hacking. Per creare questa profondità, ovviamente, è servito tempo e quella che viene definita “iterazione”, ovvero provare e riprovare fino a quando non è perfetto.

Viene spiegato, come già sappiamo, che potremo guidare auto e moto, ma ci sarà anche qualcosa di segreto che ancora non possono svelare. Ci saranno molti tipi di veicoli, con costi diversi e tutto dipenderà quanto riusciremo a guadagnare. Ovviamente si può camminare, ma la mappa è molto grande e i mezzi sono importanti: inoltre, viene ripetuto che non ci saranno caricamenti interni passando da una zona all’altra. L’obbiettivo, inoltre, è creare un mondo molto denso che ci spingerà a usare il viaggio rapido molto di rado, perché vorremo esplorare il più possibile.

Viene spiegato che ci saranno molte missioni “secondarie” trovando i Fixer che ci daranno vari lavori, sempre dotati di elementi narrativi unici (e The Witcher 3 ci ha già dimostrato l’abilità del team sotto questo punto di vista). Si parla poi delle origini del personaggio: Street Kid, Nomad e Corp. Queste danno accesso a un punto di partenza diverso, ma anche a una serie di opzioni uniche per tutto il gioco in quanto hai conoscenze uniche legate alla tua caratterizzazione.

Viene spiegato che potremo potenziare le statistiche, ma avremo anche una serie di abilità e ogni abilità ha i propri perk che permettono di personalizzare le abilità e creare un personaggio veramente nostro.

Viene spiegato che anche la personalizzazione visiva del personaggio è importante e ben studiata; non solo a livello di vestiario, ma anche personalizzando le armi. Si potrà “equipaggiare” nuovi pezzi cibernetici per potenziare il personaggio, personalizzandoli con nuove abilità: ad esempio, si possono ottenere della gambe potenziate per il doppio salto, ma si possono personalizzare per renderle più silenziose quando si spicca un balzo. Per ottenere questo tipo di potenziamenti dovremo accedere al mercato nero, ma il tipo di mercanzia che potremo comprare dipenderà dalla nostra “Credibilità di Strada”.

È stato riconfermato che sarà possibile completare tutto il gioco senza uccidere nessuno, anche se Night City è una città molto violenza. Indipendente dallo stile scelto, però, l’obbiettivo è di non punire il giocatore per il modo in cui gioca: la libertà deve sempre essere massima per CD Projekt RED.

I due stili mostrati, inoltre, non sono gli unici possibili. Ci sarà un terzo “archetipo”, il quale agisce direttamente con i macchinari a livello hardware e si differenzia dal Netrunner che agisce a livello software. Questi però sono solo gli esempi più “estremi”: è possibili mescolare tutte le abilità ed essere abili un po’ in tutto, creando ad esempio un Netrunner con una discreta capacità di combattere a mani nude o con armi da mischia (magari con una katana!).

Il successivo argomento sono state le armi, che saranno molto varie. Alcune armi avranno anche abiltià speciali e modalità di fuoco secondarie: una pistola, ad esempio, aumenterà il danno più proiettili spariamo. Le bocche da fuoco inoltre avranno una propria storia, una provenienza e non saranno “a caso”: ogni produttore avrà un posto nel mondo di gioco. Non mancheranno, come già detto, anche armi da mischia: potremo anche specializzarci con queste ultime. Come già detto, inoltre, si potranno personalizzare le armi a livello visivo, ma anche aggiungendo equipaggiamenti e accessori extra.

Infine, viene mostrato Pondsmith stesso che ci parla dei Voodoo e gli Animals. I Voodoo che hanno mescolato la propria cultura con il cyberpunk; sono una gang, ma sono anche un movimento culturale. Gli Animals invece sono uniti dal desiderio di diventare il più forti e grossi possibile, molto semplicemente.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020 per PC, PlayStation 4 e Xbox One, oltre che su Google Stadia, la nuova piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View.