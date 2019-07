The Last of Us 2: data di uscita e edizioni speciali svelate da un leak

The Last of Us 2 è nuovamente al centro di rumor: ora si parla della data di uscita e delle edizioni speciali del nuovo gioco di Naughty Dog!

In questo periodo stiamo pensando a PS5 e ai suoi potenziali pregi (come i caricamenti veloci tramite SSD, molto apprezzati da Remedy Entertainment) e ai giochi che verranno (come Horizon Zero Dawn 2), ma non dobbiamo scordarci che PS4 ha ancora varie sorprese da svelare, come ad esempio The Last of Us 2. Il nuovo gioco di Naughty Dog non viene mostrato da un po’ di tempo, ma i rumor non accennano a diminuire.

Ora, l’insider Daniel Ahmad ha scovato un leak su sito cinese che aveva precedentemente svelato l’annuncio della data di uscita di Death Stranding. Secondo quanto riportato, The Last of Us 2 sarà rilasciato su PlayStation 4 durante il febbraio 2020. Si tratta di una data al centro di vari rumor: secondo Jason Schreier, ad esempio, il gioco era stato rimandato ai primi mesi del 2020 per lasciare spazio a Death Stranding a fine anno. Anche l’attrice che interpreta Ellie ha citato febbraio, affermando poi che era solo uno scherzo.

La fonte cinese, però, non si limita a parlare della data di uscita ma afferma che ci saranno anche quattro edizioni: la Standard Edition, la Special Edition, la Collector’s Edition e la Ellie Edition. Quest’ultima esisteva già con il primo capitolo, insieme alla Joel Edition (la differenza risiedeva nei contenuti extra come steelbook, adesivi e via dicendo).

Attualmente, comunque, sono solo rumor e non possiamo fare affidamento su di essi, per quanto leak e speculazioni puntino sempre più verso il febbraio 2020. Forse Sony dedicherà un evento specifico all’annuncio delle novità su The Last of Us 2, ad esempio tramite uno State of Play. Diteci, voi cosa ne pensate?