The Last of Us 2 ha un IA da next gen, per Digital Foundry

Manca sempre meno al rilascio di The Last of Us 2, quello che è a tutti gli effetti uno dei titoli più attesi di quest’anno. La nuova opera di Naughty Dog è stata molto chiacchierata, soprattutto nelle sue ultime fasi di sviluppo a causa dei due rinvii della data di uscita. Mentre il titolo è già tra le mani di molti giornalisti del settore, la redazione di Digital Foundry ha voluto entrare nello specifico di un fattore tecnicolo della prossima esclusiva per PlayStation 4, l’intelligenza artificiale.

La redazione americana ha prodotto un video in cui espone alcuni pareri preliminari su The Last of Us 2. All’interno del filmato si passa velocemente a parlare dell’aspetto grafico, della fisica implementata all’interno del gioco e dell’IA, punto su cui Digital Foundry ha voluto esprimersi in modo decisamente forte, definendola “da next gen”.

Riportando le parole della redazione di Digital Foundry, sembra che l’intelligenza artificiale dei compagni di Ellie durante le suo nuove avvenuture sia stata notevolmente migliorata rispetto alle passate produzioni di Naughty Dog. Se gli alleati ci saranno di grande aiuto, i nemici non faranno altro che ostacolarci con più verosimilità nelle loro azioni; muovendosi per le mappe in modo più cauto e reagendo sensatamente a tutto ciò che succede attorno a loro.

Stesso discorso vale per i clicker e i vari tipi di infetti, ancora più aggressivi ed imprevedibili nei loro movimenti. Sembra quindi che il team americano sia riuscito a creare un mondo ancora più vivo e reale, dotando gli NPC che lo abitano di un’IA che è più vicina alla next gen che alla generazione corrente. Cosa ne pensate delle dichiarazio di Digital Foundry riguardio The Last of Us 2?