The Last of Us 2: aperti i preordini del gioco

Oggi Amazon da il via ai preordini per The Last of Us 2. Sul nostro sito trovate il link diretto al nuovo gioco sviluppato da Naughty Dog

Come di consueto, prima che un gioco arrivi sul mercato, si susseguono numerose indiscrezioni sul possibile periodo di arrivo di un determinato titolo. Questo riguarda anche il tanto atteso The Last of Us 2, uno dei titoli più amati dai giocatori PlayStation. Si è vociferato molto sulla sua possibile data di uscita, grazie soprattutto a varie informazioni trafugate e poi pubblicate sul web.

Alcune voci hanno affermato che Sony volesse annunciare al mondo intero il trailer di The Last of Us 2durante il corso di uno delle sue dirette State of Play. Stando alle più recenti informazioni invece, che sono stare affermate dal noto giornalista del sito Kotaku e insider dell’industria, Jason Schreier, Sony avrebbe addirittura rimandato l’uscita del sequel creato da Naughty Dog: inizialmente previsto per l’autunno 2019, il gioco sarebbe stato rimandato ai primi mesi del 2020. Su Amazon nella giornata di oggi, si sono aperti i preordini per The Last of Us 2, non riportando però nessuna possibile data di rilascio. Trovate il preordine del gioco direttamente da questo indirizzo.

Nel post ufficiale però, è possibile notare che attualmente la data di uscita segnata è il 31 dicembre 2019, è probabile che si tratti solamente di una data placeholder. Il prezzo per il titolo è attualmente di 79,99€, che probabilmente scenderà con l’avvicinarsi della sua effettiva uscita. Vi ricordiamo che se preordinate The Last of Us 2 e successivamente il prezzo dovesse abbassare, Amazon vi farà pagare automaticamente la somma più bassa.

