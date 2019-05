Sony: nuovi rumor sul trailer di The Last of Us 2 e State of Play

Ci sono nuove voci che circolano in rete, e che vedono come protagonista The Last of Us 2 e un presunto State of Play di Sony in arrivo il 30 maggio.

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato alcune notizie che riportavano nuove voci di corridoio su due titoli in esclusiva Sony. Le notizie riguardavano principalmente i giochi The Last of Us 2 e Death Stranding, e il rumor affermava che i trailer ufficiali dei giochi sarebbero arrivati molto presto. Secondo il pensiero di molti, la fine del countdown riportato sul profilo Twitter Kojima Production, avrebbe dato il via a un nuovo appuntamento dello State of Play di Sony: il nuovo format in stile Nintendo Direct dedicata alla sua attuale console.

Dalle voci che giravano, il nuovo appuntamento era previsto per domani 29 maggio. Oggi invece, sul sito spagnolo Legion De Jugadores sono stati riportati nuovi rumor che confermano le precedenti voci su The Last of Us 2, affermando anche che l’uscita del suo trailer sarebbe previsto per questa settimana. Ma non nella giornata che tutti hanno ipotizzato, bensì il 30 maggio. La data non è stata ancora confermata da Sony.

Secondo il rumor durante la nuova diretta del suo State of Play, Sony presenterà anche un trailer per Death Stranding, ma lo show sarà focalizzato principalmente sul titolo creato da Naughty Dog, dove sarà possibile scoprirne anche la data di uscita; che stando al rumor sarà nel mese di novembre 2019.

Insomma, le voci di corridoio su un presunto State of Play di Sony e l’uscita del trailer di The Last of Us 2 sono numerose, e si fanno sempre più vive. Motivo per cui vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito e di attendere nuove informazioni, che vi forniremo non appena ne verremo a conoscenza.

Cosa ne pensate voi? Cosa sarà possibile vedere allo scadere del tempo che Kojima ha dato al mondo intero? Pensate che il suo tweet possa essere in qualche modo correlato al presunto State of Play previsto per fine mese?