The Last of Us 2 Remastered e Final Fantasy VII Rebirth arrivano su PC

L'attesissimo The Last of Us Parte 2 Remastered arriverà su PC il 3 aprile 2025. Naughty Dog e Sony hanno annunciato la data di uscita durante i The Game Awards, presentando anche un trailer del gioco che sarà disponibile su Steam ed Epic Games Store.

Questa versione rimasterizzata per PC del pluripremiato titolo, vincitore di oltre 300 premi Game of the Year, promette di portare l'esperienza di gioco a nuovi livelli qualitativi. Il gameplay e la trama rimangono fedeli alla versione originale, ma con una grafica rielaborata e ottimizzata per le configurazioni PC.

Tra le novità, The Last of Us Parte 2 Remastered includerà la modalità survival roguelike "Senza Ritorno" e altre caratteristiche già viste nella versione PS5 (console acquistabile su Amazon). Inoltre, il gioco offrirà pieno supporto per il controller DualSense, permettendo ai giocatori PC di sfruttare le sue funzionalità avanzate.

La storia si svolge cinque anni dopo gli eventi del primo capitolo. Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, nel Wyoming, trovando una precaria stabilità in una comunità di sopravvissuti. Tuttavia, un evento violento sconvolge questa pace, spingendo Ellie in una nuova avventura alla ricerca di giustizia.

I fan possono già aggiungere il gioco alla lista dei desideri su Steam, dove è disponibile una pagina dedicata con tutte le informazioni. Questa uscita segna un altro importante passo nell'espansione del catalogo PlayStation su piattaforma PC, offrendo a una nuova fetta di giocatori l'opportunità di vivere una delle esperienze videoludiche più acclamate degli ultimi anni.

Oltre a The Last of Us Parte II, anche Final Fantasy VII Rebirth arriverà ufficialmente su PC il prossimo 23 gennaio 2025, potete vedere i dettagli in questo trailer.