The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III, disponibile un lungo video gameplay della versione per Nintendo Switch

Come vi avevamo raccontato giusto una settimana fa, dopo una lunga attesa NIS America ha finalmente rivelato la data di lancio The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III su PC. L’intrigante titolo sbarcherà infatti su tale piattaforma tra poco meno di due mesi, ossia il prossimo 23 marzo.

Purtroppo contestualmente non è stata rivelata la data di lancio della versione per Nintendo Switch del titolo ma, fortunatamente, NIS America ha ben pensato di farsi perdonare rilasciando un lungo video gameplay di The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III all’opera sulla piccola ibrida di casa Nintendo.

Come potete osservare qui sopra si tratta infatti di un video decisamente corposo, che sfiora le due ore di durata e che ci permette di fare la conoscenza con questa particolare versione del titolo.

Se il lavoro fatto su Nintendo Switch sembra quindi decisamente promettente lo stesso si può fortunatamente dire del gioco base. Come riporta la nostra recensione, che potete trovare comodamente qui, infatti: “The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III è un’evoluzione totale della serie, nonché un punto di svolta essenziale per il mondo che essa cerca di narrare. La nuova classe VII e il ritorno dei vecchi personaggi assicurano una storia molto sentita, coinvolgente e piena zeppa di ramificazioni sia nei capitoli precedenti che in Trails in the Sky e in Ao/Zero no Kiseki. Per quanto questo sia un punto a favore enorme per i fan del lavoro di Falcom, i nuovi giocatori potrebbero trovarsi sensibilmente straniati dallo svolgimento degli eventi, oltre che impassibili davanti ad alcune scene decisamente emozionanti per chiunque abbia una conoscenza pregressa. A prescindere dall’impianto narrativo, il titolo pubblicato da NIS America è comunque uno dei migliori JRPG in circolazione.”