Inutile girarci troppo intorno: uno dei titoli più attesi di quest’anno, se non degli ultimi anni, è certamente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dopo l’incredibile capolavoro di Breath of the Wild è del resto difficile rimanere indifferenti di fronte a un’opera del genere, che, così come il suo predecessore, promette di riscrivere gli standard qualitativi degli open world.

Un gioco, che ricordiamo essere esclusiva Nintendo Switch e che sbarcherà sul mercato il prossimo 12 maggio anche in un’esclusiva Collector’s Edition, che potete finalmente prenotare. Se siete interessati, fate decisamente in fretta: siamo infatti sicuri andrà esaurita in un battibaleno.

Questo il contenuto della bellissima e desideratissima Collector’s Edition di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom:

Gioco completo

Box esclusivo dedicato

Set di quattro spillette

Custodia SteelBook

Poster di metallo ICONART

Artbook

Attualmente la Collector's Edition di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è disponibile al preordine solamente da GameStop per gli abbonati GS Pro.

