The Rogue Prince of Persia: come promesso è stata annunciata la nuova data di uscita

I giocatori potranno immergersi in questa avventura, che vi ricordiamo sarà in accesso anticipato su Steam, dal prossimo27 maggio. Nonostante un leggero ritardo causato dal rilascio a sorpresa di Hades 2 , il gioco si è già dimostrato capace di meritare la pazienza necessaria per aspettare queste poche settimane di ritardo.

Ubisoft ed Evil Empire hanno finalmente annunciato la nuova data di uscita per The Rogue Prince of Persia , rivelata tramite un entusiasmante trailer .

The Rogue Prince Of Persia, annunciato a sorpresa solamente un mese fa, è stato capace di ammaliare la critica grazie alla possibilità offerta dagli sviluppatori di poterne provare il core game per una manciata di ore (trovate qui il nostro provato).

La collaborazione con Evil Empire, noti per l'acclamato Dead Cells, ha generato un titolo Rogue-Like che riesce, almeno dalle prime fasi di gioco, a offrire una rilettura delle meccaniche classiche della serie Prince Of Persia (e ci riferiamo a quella in due dimensioni) che convince pienamente e riesce nel differenziarsi quanto basta per non sembrare un nuovo The Lost Crown (l'ottimo metroidvania rilasciato a inizio 2024).

Dal nostro primo incontro con il gioco, The Rogue Prince of Persia si è distinto per uno stile grafico particolare ma accattivante e una struttura di gioco solida. Gli elementi Rogue-Like sono ben presenti, ma un'ottimo ventaglio di opzioni dedicate all'accessibilità, unite a una sapiente mescola con degli elementi presi a piene mani dal genere action/platform, ci hanno mostrato un titolo capace di abbracciare ogni tipo di giocatore, al netto di una ripetitività che, seppur tipica del genere, andrà analizzata una volta che il titolo verrà lanciato in Early Access.