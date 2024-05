The Rogue Prince of Persia, gli autori lo rimandano per colpa di Hades 2

Il lancio dell'atteso The Rogue Prince of Persia è stato posticipato all'ultimo momento dalla software house Evil Empire, che ha deciso di concedere più spazio alla recente uscita di Hades 2, giacché entrambi i giochi sono di genere roguelike.

Il sequel di Supergiant Games, rilasciato a sorpresa in early access lunedì 6 maggio, ha riscosso, infatti, un notevole successo di critica e pubblico, spingendo gli sviluppatori di Dead Cells a rinviare la data di pubblicazione del loro nuovo platform/roguelike prevista per il 14 maggio, in modo da permettere ai giocatori di dedicarsi al titolo concorrente.

“È stata una settimana piuttosto intensa,” ha dichiarato Evil Empire. “Tutto è iniziato con il lancio di Hades 2, un gioco che, a quanto pare, è sulla bocca di tutti (nostro team incluso). In virtù di ciò, abbiamo pensato di posticipare il debutto di The Rogue Prince of Persia.”

Di conseguenza, la data di uscita di The Rogue Prince of Persia è stata rimandata alla fine del mese corrente. “Pur avendo piena fiducia nel nostro gioco, non capita tutti i giorni che un titolo così atteso nel nostro stesso genere venga rilasciato in accesso anticipato solo una settimana prima di noi,” hanno spiegato dalla software house. “Non siamo troppo orgogliosi per non considerare le implicazioni di questa coincidenza, e crediamo sinceramente che questo breve rinvio sia la scelta migliore per il nostro percorso in accesso anticipato.”

Questo rinvio offrirà, inoltre, l'occasione di rifinire ulteriormente il gioco, implementare nuove caratteristiche e risolvere gli ultimi bug. “Il pacchetto di aggiornamenti per il day one stava diventando piuttosto corposo, quindi disporre di più tempo per testarlo ha significativamente ridotto lo stress del nostro produttore e del direttore di gioco,” ha aggiunto Evil Empire.

L'azienda comprende la frustrazione dei fan ansiosi di provare il gioco, soprattutto considerando la vicinanza della data di lancio originariamente prevista. “Non possiamo far altro che scusarci e sperare nella vostra comprensione. Ne varrà la pena”.

La nuova data di uscita, prevista per la fine di maggio, sarà annunciata lunedì 13. Nel frattempo, gli appassionati possono esplorare altri eccellenti titoli platform o immergersi effettivamente in Hades 2.