Anche dopo diversi anni dalla sua uscita The Sims 4 continua a intrattenere milioni di videogiocatori di tutto il mondo su più piattaforme da gioco diverse. Questo amore degli appassionati verso la saga di Maxis continua ormai da decenni, e grazie alle tantissime e variegate espansioni la community è sempre attiva e vogliosa di nuove avventure e contenuti. Come se tutto ciò non bastasse, in questi istanti arriva un annuncio da parte di EA che permetterà ad ancora più giocatori di avvicinarsi al titolo.

The Sims 4

Electronic Arts e Maxis hanno annunciato oggi che il gioco base di The Sims 4 sarà disponibile per tutti i nuovi giocatori per il download gratuito sulle piattaforme PC e Mac tramite l’app EA, Origin o Steam, mentre per quanto riguarda la versione console sarà disponibile gratuitamente su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Tutto questo a partire dal 18 ottobre 2022.

EA e Maxis hanno accolto milioni di giocatori di The Sims nel corso degli anni e li hanno osservati con interesse mentre davano sfogo alla loro immaginazione, scoprivano e si relazionavano con idee, esperienze e versioni di se stessi, sia nel gioco che nella vita reale. Con la versione gratuita del gioco base di The Sims 4, il team si dedica più che mai allo sviluppo di nuove e significative esperienze per i giocatori e continuerà a rilasciare pacchetti, kit e Consegne Express dei Sims nel prossimo futuro.

Infine, i Simmers che hanno acquistato il gioco base The Sims 4 entro il 17 ottobre riceveranno in regalo il contenuto ‘Lusso nel Deserto Kit’. Con il Lusso nel Deserto Kit, i Sims potranno rilassarsi nella loro moderna oasi con lussuosi arredi per interni ed esterni, ispirati al paesaggio naturale del deserto del Sud-Ovest e a materiali come la pietra e il legno. Insomma, questa è l’occasione perfetta per entrare in questo fantastico mondo pieno di possibilità.