A distanza di anni The Sims 4 è ancora uno dei videogiochi più giocati e aggiornati con tutta una serie di nuovi contenuti. Come da tradizione per la serie Maxis, le varie iterazioni principali del brand hanno una vita lunghissima proprio grazie alle tante novità che vengono introdotte per espandere l’esperienza. Ora, Electronic Arts ha deciso di pubblicare un ennesimo importante aggiornamento.

Electronic Arts e Maxis hanno rilasciato giusto oggi un nuovissimo aggiornamento per The Sims 4, il quale permette al gioco di fare un altro passo avanti rendendo l’esperienza ancora più inclusiva con una nuova funzione che concede ai giocatori la possibilità di personalizzare i pronomi dei Sims che creano. Si tratta di una novità per il fortunato franchise che lo rende ancora più inclusivo agli occhi dell’affezionata community.

L’inclusività è un valore fondamentale per The Sims da oltre 22 anni e il team crede che la diversità faccia progredire l’innovazione e la comunità. Per il team di sviluppo di The Sims era importante che la funzione dei pronomi fosse corretta e ha lavorato a stretto contatto con il progetto It Gets Better — GLAAD per comprendere meglio l’uso e l’impatto dei pronomi all’interno del più recente The Sims 4.

The Sims 4

A partire da oggi, i giocatori possono sperimentare la prima versione dell’aggiornamento dedicato ai pronomi personalizzabili nella versione inglese del gioco. Questo primo aggiornamento è solo un primo passo nella direzione di un’esperienza più inclusiva per la community, e il team intende aggiornare e migliorare questa funzione nel tempo per supportare sempre più lingue.