The Sims 4 si trasforma in Red Dead Redemption 2 grazie a un fan

Un giocatore di The Sims 4 ha ricreato un’iconica ambientazione di Red Dead Redemption 2 riportando alla (quasi) perfezione i dettagli degli interni e perfino le pianure desertiche e desolate. Stiamo parlando di Beecher’s Hope, il ranch della famiglia Marston.

Beecher’s Hope si trova nella regione delle grandi pianure del territorio di West Elizabeth, un posto caro ai giocatori di Red Dead Redemption 2 perché, senza fare spoiler, vi sono dei momenti strappa-lacrime. Vapidbobcat, un giocatore di The Sims 4 con un buon occhio per i dettagli ha deciso di ricreare l’intera ambientazione, tributando in questa maniera una delle località più riconoscibili del videogioco western di Rockstar.

L’utente in questione ha pubblicato il suo capolavoro su Reddit negli scorsi giorni, ricevendo un’enorme quantità di apprezzamenti. The Sims 4 permette ai giocatori più creativi di essere dei veri e propri architetti virtuali, e i risultati praticamente parlano da soli. L’opera ha richiesto diverse ore di studio e di pianificazione prima di essere portata a termine per venire condivisa con il mondo. Il piano superiore di Beecher’s Hope è dotato di una camera da letto principale e dalla modesta stanza di Jack Marston. Nel piano inferiore, invece, è possibile notare la sala da pranzo della famiglia, la cucina, il soggiorno e un ripostiglio che funge anche da camera da letto dello zio.

C’è qualche dettaglio non proprio fedelissimo, come ad esempio il magazzino che si trova dove invece dovrebbe esserci un bagno, ma il lavoro svolto dal giocatore di The Sims 4 è pazzesco e va benissimo così. Anche gli esterni sono caratterizzati da elementi scenografici presi in prestito da Red Dead Redemption 2: un silo del mais, un fienile, un recinto, una zona per pranzare all’aperto e un piccolo campo da coltivare. Vi ricordiamo che nel frattempo Red Dead Redemption 2 è disponibile con i DLSS in azione.