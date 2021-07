Red Dead Redemption 2: DLSS in azione, ecco le differenze in video

Rockstar Games e Nvidia l’avevano annunciato già qualche giorno fa, ma ora finalmente ci siamo. Con un nuovo aggiornamento Red Dead Redemption 2 può godere del supporto del DLSS di Nvidia, e per lanciare al meglio questa nuova patch la compagnia statunitense ha ben deciso di accompagnare l’update con un nuovo post sul proprio blog ufficiale. A questo si aggiunge anche un video che mostra in azione il gioco con la funzione DLSS attiva.

Red Dead Redemption 2 (2018)

Come viene sottolineato dalla stessa Nvidia, Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi più chiacchierati di tutti i tempi, con l’ovazione ottenuta sia da pubblico che dalla critica mondiale. La versione per PC è anche uno dei titoli più belli da vedere, con un mondo aperto incredibilmente realistico che mette alla prova le performance di qualsiasi PC con tutti gli effetti e le risoluzioni di spinti al massimo.

Proprio per questo con l’aggiornamento di oggi Nvidia ha ben pensato di aggiungere il DLSS in Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online. Questa funzionalità si presenta come una rivoluzionaria tecnologia di rendering che aumenta le prestazioni grafiche utilizzando processori Tensor Core AI dedicati su GPU GeForce RTX, senza compromettere la qualità dell’immagine. Grazie a questo lavoro, giochi esosi in termini di potenza possono girare più agevolmente su un numero maggiore di configurazioni PC.

I risultati più concreti di questo aggiornamento li si possono ben vedere nel video che Nvidia ha confezionato che potete visionare poco sopra. Le prestazioni del titolo western Rockstar Games sono nettamente migliori con il DLSS attivo, e permettono di immergersi ancora di più all’interno di uno dei mondi virtuali più completi e affascinati degli ultimi anni.