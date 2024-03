The Sims 5 spunta su Reddit tramite video e immagini delle fasi di sviluppo

Un recente post su Reddit ha catturato l'attenzione degli utenti, portando alla luce nuovi dettagli sul tanto discusso Progetto Rene/Lotus, nome in codice del prossimo The Sims 5.

L'autore del post, tale DzXAnt22, aveva già sorpres gli utenti di Reddit mostrando la mappa completa del prossimo The Sims 5, ma stupito dall'inaspettata risonanza ottenuta dal suo precedente intervento, ha deciso di condividere ulteriori informazioni riguardanti questo progetto tanto atteso.

Nel post, l'utente ha pubblicato un video di gameplay che esplora varie caratteristiche della versione di prova di Progetto Rene/Lotus. Il video offre uno sguardo dettagliato alle impostazioni del gioco, al tutorial, alla personalizzazione dei mobili e dei colori, oltre a mostrare la modalità di costruzione e una panoramica della regione in cui si svolge la versione di prova.

Inoltre, l'autore ha condiviso immagini di riferimento utilizzate per creare la città nel gioco, insieme a modelli dei personaggi Sims presenti nella versione di prova. L'utente ha specificato che si tratta di un'anteprima datata oltre un anno fa, e che i modelli sono ancora soggetti a modifiche.

Il post ha generato un vivace dibattito tra gli utenti, molti dei quali hanno espresso curiosità e entusiasmo per il progetto. L'autore ha risposto alle domande e alle richieste degli utenti, offrendo ulteriori dettagli e chiarimenti, anche in merito alla eventuale presenza di Denuvo nella versione finale del gioco.

In conclusione, l'utente ha dichiarato che questo sarà l'ultimo aggiornamento su Progetto Rene/Lotus, o meglio su The Sims 5, ma si è mostrato disponibile a fornire ulteriori informazioni in risposta a domande specifiche della community.