The Stretchers: pubblicato a sorpresa il nuovo gioco dei creatori di Little Nightmares

I creatori di Little Nightmares pubblicano a sorpresa The Stretchers, un nuovo puzzle game con elementi multiplayer caotico e colorato.

Il team svedese Tarsier Studios ha pubblicato nel 2017 il proprio titolo più famoso fin’ora Little Nightmares. Dopo averne annunciato un sequel con elementi cooperativi la scorsa estate, a sorpresa quest’oggi è stato pubblicato a sorpresa un’ennesimo progetto targato Tarsier che prende il nome di The Stretcher.

Il nuovo gioco è stato pubblicato senza alcun tipo di preavviso sul Nintendo eShop rendendolo già acquistabile e scaricabile per Nintendo Switch fin da ora. L’unico elemento di presentazione che è stato rilasciato del gioco, oltre alla pagina dedicata sul negozio digitale, è un trailer di lancio pubblicato sui canali ufficiali Nintendo.

Il gameplay The Stretchers appare come un mix di Crazy Taxi e un Puzzle Game, lo scopo del gioco invece sarà quello di soccorrere le persone stordite o infortunate dalle situazioni di pericolo in cui si trovano. Tutto ciò condito da una corsa contro il tempo per riuscire a portare i feriti all’ospedale. Il gioco presenta anche una modalità multi giocatore, azzeccatissima per il tipo di esperienza che il nuovo prodotto Tarsier Studios propone ai videogiocatori.

Per il momento The Stretchers è disponibile solamente per Nintendo Switch ed in formato digitale acquistabile sull’eShop di Nintendo. Non siamo a conoscenza di possibili rilasci futuri per altre piattaforme e se possiamo aspettarci una versione fisica del gioco. Avete già acquistato e provato il nuovo titolo dai creatori di Little Nightmares? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.