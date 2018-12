The Walking Dead: The Final Season, il terzo episodio arriverà tra un mese

Skybound Games, attualmente al lavoro sui rimanenti capitoli di The Walking Dead: The Final Season, ha annunciato durante il Kinda Funny Games Showcase che il terzo episodio dell’ultima stagione del ex-gioco Telltale sarà rilasciato il 15 gennaio 2019. Si chiamerà “Broken Toys” e sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Attualmente ci sono ben 40 ex-dipendenti Telltale che aiutano nello sviluppo della Final Season. Il terzo episodio continuerà le avventure di Clementine e AJ, alla ricerca di una nuova casa. Come al solito, non si sta rivelando un compito facile e, dopo tradimenti e decisioni difficili, la conclusione si avvicina sempre di più.

The Final Season, per fortuna, vedrà la propria conclusione grazie a Skybound Games. Dopo l’annuncio del fallimento e della chiusura di Telltale Games, insieme alla cancellazione di tutti i progetti in corso, pochi speravano nella sopravvivenza di The Walking Dead.

Voi siete contenti di poter vivere le ultime avventure di Clementine? Diteci, qual è la vostra stagione preferita?