The Witcher 3: Henry Cavill diventa Geralt anche nel gioco grazie a una mod

The Witcher diverrà uno show Netflix e Geralt sarà interpretato da Henry Cavill: ora, possiamo usare il volto dell'attore anche nel gioco!

Come di certo saprete, Henry Cavill interpreterà lo strigo Geralt di Rivia all’interno della serie Netflix The Witcher. Se non vedere l’ora di ammirare in azione l’attore, potete ingannare l’attesa con una mod che permette di dare al cacciatore di mostri proprio il volto di Cavill.

La mod, disponibile su NexusMods, è stata rilasciata da Adnan4444 e, come possiamo leggere nella descrizione, si tratta di una “base per molteplici variazioni di Henry Cavill, che arriveranno in futuro. Ce ne saranno con cicatrici, sporcizia, capelli castani con occhi blu, e via dicendo. Prima di tutto, però, vi voglio presentare qualcosa di molto vicino al Geralt dello show Netflix.”

Ecco una delle immagini di Geralt condivise da Adnan444

Come potete vedere nella pagina del creatore, la mod supporta i vari tipi di barba di Geralt, il petto è solcato dalle cicatrici viste nel trailer di Netflix e l’effetto della tossicità derivante dall’assunzione delle pozioni degli strighi è stato modificato per assomigliare a quello dello show televisivo.

Anche il doppiatore di Geralt del gioco, Doug Cockle, ha scoperto dell’esistenza della mod e l’ha presa sul ridere, affermando che non gli interessa che il personaggio abbia preso il volto di Cavill, tutto ciò che conta è che la performance capture dei bicipiti e dei pettorali sia rimasta originale!

Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che il lavoro del modder sia ben fatto? Vi piacerebbe vivere le avventure di The Witcher 3 con il volto di Cavill, magari dopo aver visto la serie? Sarebbe un interessante modo per fare role-play, forse.