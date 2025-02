The Witcher 4: scoppia la polemica, il director nega le modifiche al volto di Ciri

La trasformazione digitale di Ciri in The Witcher 4 è al centro di una controversia che mette in luce il complesso processo di sviluppo videoludico e la reazione talvolta impulsiva della community di giocatori. Quando CD Projekt ha rilasciato un video dietro le quinte del trailer cinematografico di The Witcher 4, i fan hanno immediatamente notato due brevi sequenze che mostravano il volto di Ciri da vicino.

Le speculazioni sono esplose rapidamente: molti sostenevano che il personaggio apparisse differente rispetto alla versione vista nel trailer ufficiale, con alcuni che accoglievano positivamente questo presunto "cambiamento". La risposta ufficiale degli sviluppatori, tuttavia, rivela una verità ben diversa sullo sviluppo visivo dei personaggi nei videogiochi moderni.

La confusione è nata quando, nei minuti 2:11 e 5:47 del video dietro le quinte, appaiono due primi piani del volto di Ciri. Immediatamente, i commenti sui social si sono riempiti di osservazioni su come il personaggio sembrasse diverso rispetto alla versione vista nel trailer di annuncio. Un utente ha definito l'immagine al minuto 5:47 "la rappresentazione perfetta di una Ciri leggermente più matura. Sono davvero soddisfatto! È fantastica!"

La reazione è stata particolarmente significativa perché si inseriva in un contesto in cui alcune frange - tossiche - della community avevano criticato l'aspetto "brutto" di Ciri nel trailer ufficiale. I nuovi scorci, invece, hanno ricevuto un'accoglienza molto più calorosa, portando alcuni a speculare che CD Projekt avesse modificato il modello del personaggio in risposta alle critiche.

Sebastian Kalemba, director di The Witcher 4, è intervenuto direttamente sui social media per chiarire la situazione: il modello di Ciri non è stato alterato. "Il video dietro le quinte mostra esattamente lo stesso modello in-game di Ciri visto nel trailer originale. Non l'abbiamo modificato", ha affermato Kalemba.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il potere della post-produzione

Ciò che i fan hanno visto nel video dietro le quinte era in realtà il modello grezzo di Ciri, privo delle sofisticate tecniche di post-produzione applicate nel trailer finale.

"Quello che state vedendo è filmato non elaborato – senza animazioni facciali, illuminazione o lenti della camera virtuale. Sebbene sia ancora all'interno del motore di gioco, rappresenta un'istantanea scattata prima di applicare i tocchi cinematografici necessari per quel video", ha spiegato Kalemba.

Al di là delle controversie estetiche, The Witcher 4 segna un importante passaggio di testimone nella saga videoludica, con Ciri che prende il posto di Geralt come protagonista principale.

Nonostante gli sviluppatori fossero consapevoli delle potenziali critiche da parte di alcuni settori della fanbase, hanno insistito sul fatto che Ciri sia sempre stata destinata a essere la protagonista di questo nuovo capitolo. "Merita davvero un palcoscenico tutto suo e vogliamo che i giocatori vivano la sua storia perché ha così tanto da raccontare, così tanto da dimostrare", ha sottolineato Kalemba.

La strada verso il lancio è ancora lunga, e con essa le opportunità per CD Projekt di mostrare ulteriormente la loro visione per il futuro di uno dei franchise videoludici più amati degli ultimi anni.