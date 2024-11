The Witcher 4 è entrato in piena fase di sviluppo

Il nuovo capitolo della saga di The Witcher, conosciuto come Project Polaris, è entrato ufficialmente in piena fase di sviluppo. L'annuncio è stato dato dal game director Sebastian Kalemba attraverso i social media, segnando un importante passo avanti per l'ambizioso, e attesissimo, prossimo progetto videoludico di CD Projekt RED.

Kalemba ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova fase: "Sono entusiasta di annunciare che Project Polaris è entrato in piena fase di sviluppo. Ci sono nuove sfide dietro l'angolo, ma grazie alle persone piene di talento e di abnegazione che mi circondano sono sicuro che insieme potremo rendere il prossimo capitolo di The Witcher un'esperienza indimenticabile."

Kalemba ha suggerito che a breve verranno rilasciate maggiori informazioni in merito a questo ambizioso progetto

Questa notizia conferma che CD Projekt RED sta mantenendo la promessa fatta nel 2022, quando aveva annunciato che il gioco sarebbe entrato in produzione quest'anno. L'azienda polacca ha anche rivelato che sono in sviluppo altri progetti legati all'universo di The Witcher, fra i quali il remake del primo capitolo (in sviluppo presso Fool's Theory) e altre produzioni ancora sconosciute.

Al netto di tutto questo, però, l'importanza di questo annuncio è tutta da ritrovarsi nel fatto che potremmo aspettarci un reveal durante il 2025 che, per quanto probabilmente privo di data di uscita, ci permetterà di scoprire qualcosa di più in merito a questo ambizioso, quanto delicato, sequel.

The Witcher 4, al momento, conta un team di 400 persone e si tratta del progetto più ambizioso della software house dopo Cyberpunk 2077 (che potete trovare su Amazon). Proprio in merito al lancio problematico del titolo precedente di CD Projekt RED, possiamo stare tranquilli che la software house non compierà gli stessi errori e che, prima di indicare una data di lancio, si accerterà che tutto sia perfettamente funzionante su tutte le piattaforme che ospiteranno questo quarto capitolo di una delle saghe più amate dai giocatori di tutto il mondo.