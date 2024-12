Quanti anni ha Geralt in The Witcher? Ora finalmente lo sappiamo

L'autore di The Witcher, Andrzej Sapkowski, ha rivelato l'età di Geralt di Rivia nel suo ultimo romanzo "Rozdroże Kruków". Il protagonista della saga fantasy sarebbe nato nel 1211, rendendolo molto più anziano di quanto finora immaginato.

Nei videogiochi della serie, sviluppati da CD Projekt Red, Geralt ha 59 anni nel primo capitolo e 61 in The Witcher 3, il più popolare della saga. Nell'espansione Blood and Wine raggiunge i 64 anni.

La longevità di Geralt viene ovviamente attribuita al suo stile di vita da witcher, che include l'uso di pozioni magiche e l'affrontare pericolosi mostri. Sebbene non ci siano conferme mediche, secondo Sapkowski queste attività sarebbero benefiche per la pelle e la salute generale.

CD Projekt Red sta attualmente sviluppando The Witcher 4, che avrà come protagonista Ciri nei panni di una witcher. Lo studio ha confermato che Geralt apparirà nel gioco, presumibilmente in un'età ancora più avanzata.

Questa rivelazione sull'età di Geralt potrebbe influenzare le future rappresentazioni del personaggio sia nei videogiochi che in altri media. Gli adattamenti dovranno, infatti, presumibilmente tenere conto di questa nuova informazione per mantenere la coerenza con il materiale originale di Sapkowski.

La capacità di Geralt di invecchiare così lentamente aggiunge un nuovo livello di profondità al personaggio, evidenziando le peculiarità della sua natura di witcher e le conseguenze a lungo termine del suo stile di vita unico.

Geralt di Rivia è un personaggio complesso, famoso per il suo sarcasmo, il senso del dovere e il codice morale personale che spesso lo pone in contrasto con la società che lo discrimina. Nonostante sia un emarginato, Geralt è un protettore riluttante e un antieroe che lotta per mantenere un equilibrio in un mondo ingiusto.