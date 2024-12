The Witcher 4 punterà alla qualità: mappa e contenuti simili a Wild Hunt

CD Projekt RED ha rivelato nuovi dettagli su The Witcher 4, l'atteso seguito della popolare saga videoludica annunciato con un trailer durante i The Game Awards della scorsa settimana. In un'intervista video, il Game Director Sebastian Kalemba e l'Executive Producer Gosia Mitrega hanno infatti fornito informazioni sulla dimensione della mappa e sulla densità delle quest del nuovo capitolo.

La notizia più rilevante è che The Witcher 4 avrà dimensioni e contenuti paragonabili a The Witcher 3, considerato un capolavoro del genere RPG open world. Gli sviluppatori hanno scelto di puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità, mantenendo una mappa e un numero di missioni simili al predecessore.

Kalemba ha dichiarato:

"La mappa è più o meno la stessa per quanto riguarda le dimensioni. La quantità di quest è più o meno la stessa. Ma di nuovo, sì, il gioco sarà grande, ma anche l'ambizione dell'intero team è enorme". Ha poi aggiunto che l'obiettivo primario è "offrire un'esperienza davvero coinvolgente".

Questa scelta di design è significativa perché dimostra che CD Projekt RED intende mantenere gli elementi che hanno reso The Witcher 3 un successo, piuttosto che espandere il gioco solo per il gusto di farlo. The Witcher 3 è noto per il suo mondo aperto denso e vivo, che ha contribuito notevolmente alla qualità complessiva dell'esperienza.

Mentre la dimensione del mondo di gioco rimarrà simile, ci sono alcune novità importanti. La più significativa è che Ciri sarà la nuova protagonista della serie, prendendo il posto di Geralt di Rivia. Questo cambio di prospettiva potrebbe, ovviamente, portare nuove dinamiche di gameplay e narrative.

Gli sviluppatori hanno anche accennato alla possibilità del ritorno di Gwent, il popolare gioco di carte presente in The Witcher 3. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici su come potrebbe essere implementato nel nuovo capitolo.

Al momento, CD Projekt RED non ha ancora annunciato una finestra di lancio per The Witcher 4. Considerando la portata del progetto e l'attenzione alla qualità dichiarata dagli sviluppatori, è probabile che dovremo aspettare ancora a lungo prima di poter mettere le mani sul gioco.