The Wonderful 101 Remastered includerà anche un’avventura spin-off in 2D

La raccolta fondi su Kickstarter per The Wonderful 101 Remastered sta continuando con un discreto successo. Lanciato lunedì 3 febbraio il progetto, in meno di una settimana, ha raccolto in tutto un milione e 376.277 euro. Oltre alla versione per Nintendo Switch verranno finanziate anche quella per Steam su PC e per PlayStation 4. Il traguardo di un milione di dollari, alcuni giorni fa, aveva permesso inoltre di sbloccare lo sviluppo della modalità inedita Time Attack e adesso viene confermato anche il primo contenuto aggiuntivo.

Avendo superato un milione e mezzo di dollari della raccolta fondi, PlatinumGames conta di aggiungere in The Wonderful 101 Remastered anche “Luka’s First Mission” descritto sulla pagina di Kickstarter come «un’avventura del tutto inedita in side-scrolling 2D che avrà come protagonista un giovane eroe». Gli sviluppatori spiegano che si tratta di uno spin-off che avrà un gameplay del tutto diverso rispetto a quello del gioco principale.

Credit: Kickstarter/The Wonderful 101

Una seconda avventura con Luka verrà sbloccata raggiungendo il traguardo dei due milioni di dollari del Kickstarter di The Wonderful 101 Remastered. Un obiettivo che, a 26 giorni dalla scadenza, sembra quasi scontato che possa essere raggiunto. Prima c’è però un altro dei cosidetti “stretch goals” ovvero il remix della colonna sonora che includerà anche «un ospite speciale segreto». Per questo bisognerà però superare la cifra di un milione e 750 mila euro.

PlatinumGames ha inoltre annunciato che verranno anche sviluppati alcuni DLC di The Wonderful 101 Remastered che saranno gratuiti per chiunque abbia finanziato il progetto su Kickstarter. Il gioco era stato pubblicato, nella sua prima versione, da Nintendo nel 2013 per la console Wii U e non era stato un grande successo a causa anche della scarsa popolarità della console giapponese. Il titolo di PlatinumGames, ad esempio, in Europa si era fermato al 22/esimo posto della classifica inglese dei titoli più venduti in quel periodo.