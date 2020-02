The Wonderful 101 Remastered, nuovo video gameplay su Nintendo Switch

Nelle scorse settimane ha fatto particolarmente scalpore la vicenda legata all’annuncio di The Wonderful 101 Remastered, con il titolo che è stato svelato da Platinum Games nientepopodimeno che con una campagna su Kickstarter. Il quantitativo monetario è ovviamente stato raggiunto in breve, anzi brevissimo tempo, ma vedere una software house di primissimo piano come Platinum Games affidarsi ad una piattaforma di crowfunding per un proprio progetto ha lasciato perplessi in molti.

In ogni caso, come dicevamo, il tutto è andato per il meglio e The Wonderful 101 Remastered è ora diventato realtà, con il titolo che uscirà su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Proprio della versione per la piccola ibrida di casa Nintendo Platinum Games ha recentemente rilasciato un lungo e corposo video gameplay. Potete trovare il filmato in questione comodamente qui sotto.

Credit: Kickstarter/The Wonderful 101

Come avete potuto osservare si tratta di ben 15 minuti di gameplay, in cui è possibile osservare da vicino la bontà della conversione su Nintendo Switch e, allo stesso tempo, fare conoscenza della peculiarissima formula di gioco alla base dell’opera nel caso in cui non abbiate già avuto l’occasione di farlo su Nintendo Wii U. The Wonderful 101, infatti, fino ad oggi è stato un titolo esclusivo per la sfortunata console di Nintendo.

Come vi avevamo riportato qualche giorno fa The Wonderful 101 Remastered arriverà su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch il prossimo 22 maggio in Europa e il 19 in Nord America.

Che ne pensate di questa notizia e di questo particolare titolo di Platinum Games? Avete già giocato a The Wonderful 101 su Nintendo Wii U o approfitterete di questa remastered per recuperarlo? Fateci sapere che ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.