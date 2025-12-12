Il Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition è ora disponibile su Amazon a soli 49,99€ invece di 69,99€, con uno sconto del 29%. Questa replica in scala 1:1 del celebre sidestick Airbus vi offre un'esperienza di volo realistica grazie ai 17 pulsanti con identificazione tattile, 4 moduli intercambiabili e tecnologia a sensore magnetico per una precisione illimitata. Approfittate di questa offerta a 49,99€ per portare il cockpit Airbus direttamente a casa vostra.

Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Thrustmaster TCA Sidestick Airbus Edition è la scelta ideale per gli appassionati di simulazione di volo che desiderano un'esperienza di gioco realistica e coinvolgente. Questo controller è particolarmente consigliato agli appassionati di aerei civili e a chi utilizza simulatori come Microsoft Flight Simulator o X-Plane, grazie alla sua replica ergonomica in scala 1:1 dell'iconico sidestick Airbus. La tecnologia a sensore magnetico senza contatto garantisce una precisione ottimale e una durata illimitata, rendendolo perfetto per i giocatori che cercano un investimento duraturo nel tempo. Con i suoi 17 pulsanti azione dotati di identificazione tattile in stile "braille", questo dispositivo vi permetterà di controllare ogni aspetto del volo senza mai staccare le mani dai comandi.

Se siete piloti virtuali che amano la personalizzazione, questo sidestick fa al caso vostro: i 4 moduli pulsanti intercambiabili per la testa del joystick offrono innumerevoli possibilità di configurazione per adattarsi a diverse situazioni di volo. La manetta integrata con meccanismo per l'inversione di spinta e il controllo del timone tramite rotazione dell'impugnatura vi garantiranno un controllo completo durante le fasi di decollo, atterraggio e manovra a terra. Con uno sconto del 29%, questo controller professionale diventa accessibile anche agli appassionati che vogliono fare il salto di qualità dalla simulazione arcade a quella realistica, senza compromessi sulla qualità costruttiva.

